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    Dünya mühendislik tarihine damga vuran Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında!

    İlklerin köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı..
    • 27.08.2022 - 14:59
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    Dünya mühendislik tarihine damga vuran Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 6. yaşını doldurması nedeniyle bir açıklama yayınladı.Dünyanın en geniş köprüsü olma özelliğini elinde bulunduran Yavuz Sultan Selim Köprüsü altı yaşında.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada "Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş köprüsüdür. Asma köprü ile gergin eğik askılı köprünün birleşimi şeklinde dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hibrid tasarımı ile kendi kategorisinde benzersiz ve çarpıcı bir örnektir. İstanbul'umuzun boynuna astığımız üçüncü gerdanlık olan köprü, dünya mühendislik tarihine de damga vurdu. Ülkemizin gurur projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün 6. yaşını doldurdu." ifadelerine yer verdi.

    Dünya mühendislik tarihine damga vuran Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında! #1

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Asya ile Avrupa'yı üçüncü kez birleştiren köprü olma özelliğide taşıyor.

    Dünyanın en geniş köprüsü

    1408 metre açıklığı bulunan ve toplam uzunluğu 2164 metre olan Yavuz Sultan Selim köprüsü dünyanın en geniş köprüsü olma ünvanını elinde bulunduruyor.

    Yavuz Sultan Selim köprüsü, raylı geçiş sisteminin aynı tabliyede bulunması sebebiyle de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.Genişliği 59 metre, kule yüksekliği ise 322 metre olan köprü, bu konuda da bir rekoru elinde bulunduruyor. Dünya mühendislik tarihine damga vuran Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında! #2


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