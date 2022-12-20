Dünyada 2022 böyle geçti

Rusya-Ukrayna savaşı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatı, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması ve daha birçoğu 2022 yılına damga vuran olaylardan oldu.

Kazakistan'da sosyoekonomik durum kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan gösteriler...

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması...

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde devlet okulunda, bir grup Müslüman öğrencinin başörtüsü ile derse girmesine izin verilmemesi...

israilli siber güvenlik şirketine ait yazılım programı Pegasus'un, casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanılması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatması 2022 yılının ilk çeyreğine damga vurdu.

Ocak-şubat-mart

AA, 2022'nin Ocak, Şubat ve Mart aylarında yaşanan önemli gelişmeleri şöyle sıraladı:

1 OCAK

- Güney Afrika, 26 Aralık'ta hayatını kaybeden, apartheid ile mücadele kahramanı ve Nobel Barış Ödüllü insan hakları aktivisti Başpisikopos Desmond Tutu, son yolculuğuna uğurlandı.

2 OCAK

- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'daki parlamento binasında yangın çıktı.

3 OCAK

- ABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu.

- Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi. Tanaka Kane, 25 Nisan'da hayatını kaybetti.

- ABD, 1 Ocak 2022'den itibaren insan hakları ihlalleri ve darbeleri gerekçe göstererek Etiyopya, Mali ve Gine'yi gümrüksüz ticaret programından çıkardığını duyurdu.

4 OCAK

- Almanya'nın Hannover kentindeki bir aşı merkezinde çocuklara, yetişkin dozda koronavirüs aşısı yapıldığı ortaya çıktı.

- Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'de geçen yıl 2,3 milyon araç satarak Amerikan otomobil üreticisi General Motors'u (GM) tahtından etti.

- Kanada hükümeti, First Nations yerli ailelerinin çocuklarıyla ilgili 2007'den bu yana devam eden davada, 20 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

5 OCAK

- Kosova, küresel enerji krizinin yarattığı koşulların olumsuz etkileri nedeniyle ülke genelinde kripto para üretimini yasakladı.

- Tunus yargısı, Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin "seçim ihlalleri işledikleri" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmelerine karar verdi.

- İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan ve 20 yıldır aranan mafya babası Gioacchino Gammino, "Google Maps" harita uygulamasında çıkan bir fotoğrafı sayesinde İspanya'da yakalandı.

6 OCAK

- İsviçre ordusu, dünyada yaygın kullanılan WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

- İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden ve naaşlarına yaklaşık 35 yıl sonra ulaşılan 150 İran askeri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

7 OCAK

- ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen, bölge tarihinin en büyük yangını olarak bildirilen Marshall yangını en az 513 milyon dolarlık hasara yol açtı ve yaklaşık 1100 ev ve yapıyı yok etti.

- Bilim insanları, ilk defa Güneş'ten 10 kat daha büyük kırmızı üstdev bir yıldızın patlayarak supernovaya dönüşmesini gözlemledi.

8 OCAK

- ABD'de bilim insanları, kalamar gözünün gelişimi için gerekli olan bir gen ağı keşfetti.

- Ulusal güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle tutulduğu cezaevinde koronavirüse yakalanan İranlı muhalif yazar Bektaş Abtin (48) hayatını kaybetti.

9 OCAK

- Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşamını yitirdi.

- Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 yıldır cezaevinde tutulan Prenses Basmah (Besme) bint Suud bin Abdulaziz Al Suud ve kızı Suhud eş-Şerif tahliye edildi.

- Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangından 5 bin kişi etkilendi.

10 OCAK

- Bilim insanları, biyofilm bakterilerinin, daha gelişmiş organizmalar bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize olduğunu tespit etti.

- Hollanda'da 15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimden 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu.

- İngiltere merkezli enerji şirketi "Chariot", Fas açıklarında yaklaşık 1 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

- Washington Post gazetesinin araştırmasında, ABD'de 18,19 ve 20. yüzyıllarda 1700'den fazla Kongre üyesinin hayatlarının bir döneminde siyahi köle sahibi olduğu ortaya çıktı.

11 OCAK

- Amerikalı şair Maya Angelou, çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyahi kadın oldu.

- ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki David Bennett'e son çare olarak domuz kalbi nakledildi. Bennett, 9 Mart’ta hayatını kaybetti.

- Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'un başbakanlığında, ülkenin yeni hükümetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

- Suudi Arabistan'da develere hizmet sunan dünyanın ilk 5 yıldızlı oteli açıldı.

13 OCAK

- ABD'de yapılan araştırmaya göre, son 7 yıl, 1850'lerden bu yana dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti.

- Batı Avustralya eyaletinin Pilbara bölgesindeki Onslow kasabasında 50,7 dereceyle son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

14 OCAK

- Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme görüşmelerinin ilki yapıldı. Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

- Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çocuk felci virüsü (poliovirüs) yeniden tespit edildi.

15 OCAK

- Gana, Avrupa Birliği'nin (AB) "kara para aklama listesi"nden çıkarıldı.

- Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunami nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yanardağ patlaması Japonya'da tsunamiye, Avustralya'da da tsunami uyarısı verilmesine neden olurken Peru'da 18 Ocak'ta dalga boylarının yükselmesi nedeniyle 80 liman kapatıldı. Felaketin ardından Peru'da 21 Ocak'ta 21 sahilde petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle "Çevresel Acil Durum" ilan edildi.

17 OCAK

- Çin'de nüfus artış hızı, 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

18 OCAK

- İspanya'nın kuzeyindeki Leon kentinde ikamet eden ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Saturnino de la Fuerte öldü.

19 OCAK

- ABD Başkanı Joe Biden'ın New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury, ülkede federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın oldu.

20 OCAK

- Avusturya, Avrupa'da herkese aşı zorunluluğu getiren ilk ülke oldu.

- İskoçya'da bir çatı katında bulunan, aralarında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de olduğu padişah portreleri koleksiyonu müzayede evi Sotheby's tarafından çıkarıldığı açık artırmada 24 milyon 563 bin liraya alıcı buldu.

- Belçika'dan geçen sene yola çıkarak dünyayı dolaşan Zara Rutherford, dünyanın çevresini dolaşan en genç, bunu hafif bir uçakla yapan ilk kadın pilot oldu.

21 OCAK

- Brezilyalı samba şarkıcısı Elza Soares, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

- Grammy ödüllü Amerikalı rock şarkıcısı ve aktör Meat Loaf, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

- ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, New York Başkonsolosluğuna teslim edildi.

22 OCAK

- Çinli bilim insanları, 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağılımını gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdı.

23 OCAK

- Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti. Parlamentoda 3 Mart'ta yapılan oylamanın ikinci turunda, iktidar partisinin adayı Vaagn Haçaturyan, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

24 OCAK

- Burkina Faso'da bir grup asker, yönetime el koyduğunu açıkladı ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okudu. Alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, 25 Ocak'ta istifa etti, 7 Nisan'da serbest bırakıldı.

- Pakistan'da ilk kez bir kadın yargıç, Pakistan Yüksek Mahkemesine atandı.

- NATO, "Neptune Strike 2022" tatbikatı kapsamında Akdeniz'de devriye faaliyetlerine başladı. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu tatbikat kapsamında NATO komutasına girdi.

- ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu yörüngesine yerleşti.

25 OCAK

- Avustralya hükümeti, Aborjin bayrağının özgürce kullanılabilmesi için 14 milyon dolar karşılığında bayrağın telif haklarını satın aldı.

- İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımının üreticisi NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Asher Levy istifa etti.

26 OCAK

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir’in başkenti Cezayir’deki Isly Caddesi'nde Fransız askerlerinin 26 Mart 1962’de yaptığı katliama ilişkin, "Fransa 60 yıl sonra bu (sebep olduğu) trajediyi kabul ediyor. Açık ve net söylüyorum, bu katliam Cumhuriyet (Fransa) için affedilemez." dedi.

- Avustralya'da bilim insanları, gökyüzünde 20 dakika aralıkla yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfetti.

27 OCAK

- ABD'de ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirdi.

29 OCAK

- Rusya'nın nüfusu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez 2021'de 1 milyondan fazla azaldı.

30 OCAK

- ABD’nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar fırtınası nedeniyle 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

31 OCAK

- Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yapılan darbenin arkasındaki isim Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, kendisini cumhurbaşkanı ve başkomutan ilan etti.

- Suudi Arabistan'da açık alanda ilk kez yapılan toplu yoga etkinliğine yaklaşık 1000 kişi katıldı.

1 ŞUBAT

- Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'ni kabul etti.

- İspanyol Pablo Fernandez, bir sosyal dayanışma projesi kapsamında 36 saat hiç durmadan havuzda yüzerek, en uzun süre havuzda yüzme rekoruyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

2 ŞUBAT

- Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde, ilk doğrudan uçuşla İstanbul-Erivan seferi yapıldı.

3 ŞUBAT

- Bilim insanları, Dünya'yla aynı yörüngeyi paylaşan ikinci Truva asteroidinin varlığını teyit etti.

- ABD'nin orta bölgesinde etkisini sürdüren kar fırtınası yüzünden 4 binden fazla uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişinin elektriği kesildi.

- ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

4 ŞUBAT

- Bilim insanları, Hollanda'da AIDS hastalığına yol açan HIV-1 virüsünün 3,5 ila 5,5 kat daha hızlı yayılabilen ve daha zararlı olan yeni bir varyantını tespit etti.

6 ŞUBAT

- "Hindistan'ın bülbülü" olarak tanınan ünlü Hint şarkıcı Lata Mangeshkar 92 yaşında hayatını kaybetti.

8 ŞUBAT

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

- ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Projeleri Araştırma Ajansı (DARPA) ile Skorsky şirketinin yaptığı ortak bir çalışma kapsamında, ilk kez Skorsky marka UH-60 Alfa model bir Black Hawk helikopteri pilotsuz uçuruldu.

9 ŞUBAT

- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) gönderdiği Perseverance gezginci keşif aracı, Mars’ta 245,76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirdi.

- "Dünyanın en büyük kesim siyah elması" olarak bilinen değerli taş, kripto para kullanılarak 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin lira) satıldı.

11 ŞUBAT

- AIDS hastalığına yol açan HIV’i keşfettiği için 2008’de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi.

12 ŞUBAT

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'ni onayladı.

- Türk Hava Yollarının (THY), yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü, ilk seferin yapıldığı Yunanistan’ın başkenti Atina’da kutlandı.

14 ŞUBAT

- Dünyaca ünlü film yapımcısı ve yönetmen Ivan Reitman, 75 yaşında hayatını kaybetti.

16 ŞUBAT

- Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 232 kişi hayatını kaybetti.

- Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbe yaparak yönetime gelen Yarbay Paul-Henri Damiba, yemin edip cumhurbaşkanı olarak resmen göreve başladı.

17 ŞUBAT

- Bulgaristan parlamentosu, yaklaşık 9 yıldır devam eden "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasına son verdi.

19 ŞUBAT

- Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yaklaşık 12 milyar yıl önce oluşmaya başlayan Samanyolu Galaksisi'nde daha önce bilinmeyen yeni bir galaksinin kalıntılarını tespit etti.

- Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde ocak ayının ortasından bu yana devam eden orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan tahrip oldu.

21 ŞUBAT

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Başta NATO olmak üzere, İrlanda, Almanya, Türkiye, Gürcistan, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Hollanda, Yunanistan, Balkan ülkeleri, İsveç, Macaristan, Moldova, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu karara tepki gösterdi. Çok sayıda ülke Rusya hakkında yaptırım kararı aldı.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında kuruldu.

22 ŞUBAT

- Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın hesabını askıya almasının 1 yıl ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sundu.

23 ŞUBAT

- Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

24 ŞUBAT

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

25 ŞUBAT

- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

- Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

- ABD Başkanı Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Ketanji Brown Jackson, ülke tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın oldu.

1 MART

- Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlama kararı aldı.

- Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.

2 MART

- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.

- Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları getirme kararı aldı.

3 MART

- Ukrayna-Rusya görüşmesinde taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması ve tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

- Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

4 MART

- Ukrayna, ülkesindeki Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali Santrali sahasında kontrolün Rus ordusuna geçtiğini açıkladı.

- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda 63 kişi öldü.

- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

5 MART

- Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya bir gün içinde 106 bin kişi geçti.

7 MART

- Video paylaşım platformu TikTok, Rusya'daki bazı hizmetlerini askıya aldığını duyururken, çevrim içi yayın platformu Netflix de bu ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

8 MART

- BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

- ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

9 MART

- ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınıyla ilgili açılan ilk dava mahkumiyetle sonuçlandı.

10 MART

- Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı.

11 MART

- İngiltere, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım kararı aldı.

- Şili'de Aralık 2021'de düzenlenen seçimi kazanan 36 yaşındaki Gabriel Boric, başkanlık görevini teslim alarak Şili'nin en genç Devlet Başkanı oldu.

13 MART

- Çin ile Hindistan, ihtilaflı sınır hattında gerilimi düşürmek üzere 22 aydır sürdürülen görüşmelerin 15. turunda, Haziran 2020'de çatışmaların yaşandığı sınırın batı bölümünde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için geçici uzlaşma sağladı.

14 MART

- Koronavirüs aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Macar asıllı bilim insanı Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya'da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülünü" aldı.

15 MART

- Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

17 MART

- Mali'deki cunta yönetimi, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyonunun yayınlarını askıya aldığını duyurdu.

18 MART

- İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in (RT) yayın lisansını "hemen geçerli olmak üzere" iptal ettiğini duyurdu.

21 MART

- Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde dağlık bölgede düştü. Kazadan kurtulan olmadı.

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

22 MART

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

24 MART

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul etti.

27 MART

- Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 84 yaşında vefat etti.

28 MART

- ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü, "CODA", "CODA" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti. Canlı aksiyon kısa film dalında "The Long Goodbye" filmi ile Pakistan kökenli İngiliz aktör Riz Ahmed, ödül alan ilk Müslüman oldu. Törene, ünlü aktör Will Smith'in, eşiyle ilgili espri yapan sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atması damga vurdu.

- Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, parlamentoda 161 "evet" oyuyla kabul edildi.

31 MART

- Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Nisan-mayıs-haziran

Doğal afetler, 2022'de birçok ülkede hayatı olumsuz etkilerken, Afganistan'da 1150 kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem, Sri Lanka'da ülke tarihinin en büyük ekonomik krizinin etkileri, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, bu ülkelerin NATO üyelik süreçleriyle ilgili üçlü memorandumun imzalanması ve İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya saldırıları dünyada Nisan-Mayıs-Haziran 2022'nin öne çıkan gelişmeleri olarak dikkati çekti.

1 NİSAN

- Papa Franciscus, Kanada’da yerli çocukların, geçmişte Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmasından ötürü özür ve af diledi.

2 NİSAN

- İslam dünyası, Ramazan ayına coşkuyla girdi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle daha önce cemaatle namaz kılamayan Müslümanlar, iki yıl aradan sonra camilerde ilk teravihi kıldı.

4 NİSAN

- Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" satın aldı.

- İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştı ve bunun üzerine üretici Ferrero şirketi önlem olarak bazı ürün partilerini geri çağırdı. Fransa'da raflarda yer alan, Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürünü de ertesi gün aynı nedenle geri çağrıldı.

7 NİSAN

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

- Avrupa Parlamentosu, Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği üyesi ülkelere 3,4 milyar avro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.

- ABD tarihinin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı Ketanji Brown Jackson oldu.

8 NİSAN

- ABD'nin New York kentinde, "dünyanın en ince gökdeleni" "Steinway Tower”ın yapımı tamamlandı.

10 NİSAN

- Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 adaydan hiçbiri ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi. İlk turdan birinci çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ikinci olan aşırı sağcı Marine Le Pen 24 Nisan’da düzenlenen ikinci turda yarıştı. Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,54'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı olurken Le Pen ise yüzde 41,46 oy aldı.

11 NİSAN

- Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda 56 kişi hayatını kaybetti.

12 NİSAN

- Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 500 milyonu aştı.

- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kwazulu-Natal eyaletinde kuvvetli yağışların yol açtığı ülkenin son 35 yılının en şiddetli sel felaketinde bir ayda 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi. 40 binden fazla kişinin evlerinden olduğu selin yarattığı maddi yıkımın değeri ise milyarlarca lirayı buldu.

13 NİSAN

- İsrail polisinin 15 Nisan'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında en az 152 kişi yaralandı.

14 NİSAN

- İspanya'da polis, Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yasa dışı kenevir tarlası olan 67 hektarlık alanı imha etti.

- Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan, İsveç'in çeşitli kentlerinde ve Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i yakmayı daha sondaki aylarda da sürdürdü. İsveç'te Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler yollarda lastikleri ateşe verdi, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralandı, 20 polis aracı yakıldı.

16 NİSAN

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 8 Nisan'da 74'e yükseldiğini bildirdi. DSÖ, 8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının bulunduğu ve virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

19 NİSAN

- İngiltere'de bir ceza mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

21 NİSAN

- Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki yatılı bir kilise okulunun bulunduğu bölgede radarlarla arama çalışmalarında 14 kayıt dışı mezar bulundu.

- Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

22 NİSAN

- Küresel otel rezervasyon şirketi Trivago, "en iyi fiyatı" bulmayı kolaylaştırdığını iddia eden reklamlarla Avustralyalı müşterilerini yanılttığı gerekçesiyle yaklaşık 44,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 33 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

- Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

23 NİSAN

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birçok ülkede bulunan büyükelçiliklerde düzenlenen törenlerle kutlandı.

- Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 110 kişi hayatını kaybetti.

24 NİSAN

- Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde 24 Nisan'da Afrika ve Arap asıllı kabileler arasında başlayan çatışmalarda en az 200 kişi öldü.

26 NİSAN

- Avustralyalı müşterilerini yanılttığını kabul eden küresel taksi uygulaması Uber, Avustralya Federal Mahkemesi tarafından 19 milyon ABD doları para cezasına çarptırıldı.

- Addis Ababa İslami İşler Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gondar kentinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen ve "planlı bir katliam" olarak nitelendirilen saldırıda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, kentteki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiği, kadınların tecavüze uğradığı belirtildi.

27 NİSAN

- Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kripto para birimi Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edildi.

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Belçika'da Kinder çikolata ürünlerinin fabrikasında salmonella bakterisi tespit edilmesinin ardından dünya genelinde çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu açıkladı. Vakaların yüzde 89'unu 10 yaş altı çocuklar oluştururken, salmonella nedeniyle can kaybı görülmedi.

- ABD ile Rusya, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu Ankara ile iş birliği içinde Türkiye’de takas etti.

28 NİSAN

- Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex), Ege'de Yunan unsurlarınca düzensiz göçmenlere yönelik yapılan geri itme ve denizde terk etme vakalarına dahil olduğu ortaya çıktı. "Lighthouse Reports", "Der Spiegel", "SRF Rundschau", "Republik" ve "Le Monde" tarafından yürütülen ortak araştırmaya göre, Frontex'in veri tabanında, yüzlerce düzensiz göçmenin Ege'de geri itilmesine yönelik kayıtlar yer aldı. Frontex Direktörü Fabrice Leggeri 29 Nisan'da görevinden istifa etti.

30 NİSAN

- Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa kentinin Vangçıng ilçesinde 29 Nisan’da çöken binada 53 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarıldı.

1 MAYIS

- Çin, Gaofın yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 5 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

4 MAYIS

- Rusya, Japon hükümetinin, görülmemiş bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı ve Rusya’ya karşı iftira ve doğrudan tehditler dahil "kabul edilmez söylemlere" izin verdiği gerekçesiyle Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil 63 Japon üst düzey yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

8 MAYIS

- Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eski güvenlik şefi John Lee Ka-chiu baş yöneticiliğe seçildi.

9 MAYIS

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel'e verdi.

10 MAYIS

- Sri Lanka Savunma Bakanlığı, orduya, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açması talimatı verdi.

12 MAYIS

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında kuruldu.

15 MAYIS

- Somali'de seçimlerin üçüncü turunda oyların çoğunluğunu alan Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

16 MAYIS

- Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.

18 MAYIS

- Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.

19 MAYIS

- Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü.

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli ilaç firması CanSino Biologics'in geliştirdiği tek dozluk koronavirüs aşısı Convidecia'nın acil kullanımına onay verdi.

24 MAYIS

- DSÖ'nün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez bu göreve seçildi.

29 MAYIS

- Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali kaldırdı.

31 MAYIS

- Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.

1 HAZİRAN

- Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

6 HAZİRAN

- Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

8 HAZİRAN

- Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya, Çin'in mali desteği ve iş birliğiyle inşa edilmesi planlanan, Tayland Körfezi kıyısındaki Ream Donanma Üssü'nün temel atma törenini gerçekleştirdi.

12 HAZİRAN

- Bulgaristan'da Böyle Bir Halk Var Partisinin (İTN), koalisyon hükümetinden çekilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanı Teodora Genchovska ve Enerji Bakanı Alexander Nikolov istifa etti.

17 HAZİRAN

- İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.

20 HAZİRAN

- Mali'nin iç kesimlerindeki köylere düzenlenen terör saldırılarında 132 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

22 HAZİRAN

- Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1150 kişi yaşamını yitirdi.

23 HAZİRAN

- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

24 HAZİRAN

- ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

25 HAZİRAN

- Eski Fransız sömürgesi Togo ve Gabon, resmen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi oldu.

27 HAZİRAN

- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ilk kez ABD dışında bir yerdeki ticari havacılık üssünden uzaya roket fırlattı.

28 HAZİRAN

- Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

30 HAZİRAN

- Yargıç Ketanji Brown-Jackson, ABD'nin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak görevine başladı.​​​​​​​

Temmuz-ağustos-eylül

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetmesi, İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan demir alması, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, dünyada Temmuz-Ağustos-Eylül 2022'nin başlıca gelişmeleri olarak dikkati çekti.

1 TEMMUZ

- Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 82 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

2 TEMMUZ

- Yılda yaklaşık 14 milyon ton plastik kullanan Hindistan, çevre kirliliğiyle mücadele için tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan doğalgazının Türkiye’ye ulaştırılması için 3 alternatif üzerinde çalışıldığını ve çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.

4 TEMMUZ

- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Ay'ı inceleyecek yeni uydusu 4 aylık yolculuğuna başladı.

5 TEMMUZ

- İtalya'da hükümet, kuraklıktan en çok etkilenen 5 bölgede olağanüstü hal (OHAL) kararı aldı.

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, karşılaşılan tüm güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Hem daha agresif bir Rusya hem elbette FETÖ terörü." dedi.

6 TEMMUZ

- Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.

7 TEMMUZ

- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti.

8 TEMMUZ

- Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yaşamını yitirdi.

9 TEMMUZ

- Ekonomik krizin hayat şartlarının ağırlaşması nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan Sri Lanka’da göstericiler, başkent Kolombo’da önce devlet başkanlığı yerleşkesine girdi sonra da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe verdi. 13 Temmuz'da ülkeden ayrıldığı doğrulanan ve ertesi gün elektronik posta yoluyla istifa mektubunu gönderen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 2 Eylül'de ülkesine döndü.

- Rajapaksa'nın istifasının ardından geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Wickremesinghe, parlamentoda 20 Temmuz’da yapılan oylamada ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

12 TEMMUZ

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınının "küresel acil durum" şeklinde nitelendirilmeye devam edilmesi yönünde karar aldı.

- Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, üye ülkelerin şimdiye kadar 13 milyar 800 milyon avroluk Rus varlığını dondurduğunu duyurdu.

15 TEMMUZ

- ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti.

18 TEMMUZ

- Hindistan parlamentosunda ülkenin 15. cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı seçilen Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu, 25 Temmuz'da yemin ederek göreve başladı.

19 TEMMUZ

- İngiltere'de hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda sorunları konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

20 TEMMUZ

- Aşırı sıcaklar nedeniyle İspanya'da 678, komşu Portekiz'de bin 65 kişi hayatını kaybetti.

21 TEMMUZ

- İtalya Başbakanı Mario Draghi, istifasını sundu.

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

22 TEMMUZ

- Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın Myanmar'a açtığı "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın yaptığı itirazların tamamını reddetti.

23 TEMMUZ

- DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etti.

25 TEMMUZ

- Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, aralarında darbe ile devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilinin de olduğu 4 kişiyi idam etti.

- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'daki yatılı kilise okullarında yerli çocuklara yönelik istismarlar ve kötü muamele için özür diledi.

26 TEMMUZ

- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

28 TEMMUZ

- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman yangını sayısının, aynı dönem için 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katı olduğu bildirildi.

29 TEMMUZ

- İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kayıtlara geçti.

30 TEMMUZ

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi yaptı.

- Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

31 TEMMUZ

- Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, olağanüstü hali 2023'e kadar uzattı.

1 AĞUSTOS

- Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkması birçok ülke ve uluslararası örgüt tarafından memnuniyetle karşılandı.

- Hindistan'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Asya'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

- Koronavirüs önlemleri kapsamında sınırlarını kapatan Yeni Zelanda, Mart 2020'den bu yana ilk kez sınırlarını tam olarak açtı.

- Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı 1 ay ertelediği bildirildi. NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu.

2 AĞUSTOS

- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsız bir ülke olmadığını, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçası olduğunu söyledi.

- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıyan uçak, Tayvan'a ulaştı. Çin Dışişleri Bakanlığı: "(Pelosi'nin Tayvan ziyareti) Bu davranış, ateşle oynamak gibi son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar." ifadesini kullanarak ziyarete tepki gösterdi. Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin, ziyaretin ardından Ada çevresinde gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı askeri tatbikatlar düzenledi.

4 AĞUSTOS

- 29 Haziran 2022, dünyada şu ana dek yaşanan en kısa gün olarak kayıtlara geçti.

6 AĞUSTOS

- İsrail ordusu, 2 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yaklaşık 449 roket atıldığını, bunlardan 81'inin Gazze içine, 14'ünün de denize düştüğünü açıkladı.

8 AĞUSTOS

- Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca düzenlenen baskınla arandı. Baskında, "çok gizli" (Top Secret) damgalı 11 set belge alındığı tutanaklara geçirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 11 Ağustos'taki açıklamasında, Trump'ın malikanesine düzenlenen baskını kendisinin onayladığını söyledi.

10 AĞUSTOS

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 800'den fazla mahkum hapishaneden kaçtı.

11 AĞUSTOS

- Fransa'da yılbaşından bu yana yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alan yok oldu.

12 AĞUSTOS

- Avustralya'da Federal Mahkeme, kişisel konum verilerini topladığı gerekçesiyle Google'ı 58,4 milyon ABD doları ceza ödemeye mahkum etti.

- Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Gustavo Petro ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurdu.

Taraflar arasında Kolombiya'nın Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı darbe girişiminde bulunan ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemesi nedeniyle kesilen diplomatik ilişkiler, 29 Ağustos'ta iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine ulaşmasıyla yeniden kuruldu.

15 AĞUSTOS

- Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, başbakanlığı döneminde Sağlık, Maliye ve Kaynaklar bakanlıklarını ortak yönetmek için kendini gizlice yetkilendirdiği iddia edildi.

16 AĞUSTOS

- Küresel gıda krizinin ve artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ve diğer gıda maddelerinin yüzde 26'sı Türkiye'ye ulaştı.

- Kanada'nın Quebec eyaletinde, Katolik kilisesine bağlı 88 papaz hakkında reşit olmayan çocuklara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla toplu dava açıldı.

17 AĞUSTOS

- Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.

18 AĞUSTOS

- ABD'nin New York eyaletinde hakim karşısına çıkan Trump Şirketler Grubu (Trump Organization) yöneticisi Allen H. Weisselberg, vergi kaçırma da dahil, hakkındaki 15 ayrı suçlamayı kabul etti.

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de akşam namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada 21 kişi yaşamını yitirdi.

19 AĞUSTOS

- Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Drava Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

- Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

- Finlandiya'da katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından tartışmaların odağında olan Başbakan Sanna Marin'in yaptırdığı uyuşturucu testi negatif çıktı. Finlandiya sivil ombudsmanı, 4 Kasım'da alınan şikayetlerin Marin'in herhangi bir resmi görevi tehlikeye attığını kanıtlamadığını belirterek, Marin'in başbakan olarak görevlerini ihmal etmediği sonucuna vardı.

21 AĞUSTOS

- Sudan'da 79 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

- Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırının arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, suçlamayı reddederek "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil." dedi.

22 AĞUSTOS

- İsviçre Alplerindeki buzulların toplam hacminin 1931'den bu yana yarı yarıya eridiği ve bunun iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda hızlandığı bildirildi.

- Gökbilimciler tarafından yürütülen bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi.

23 AĞUSTOS

- Manş Denizi üzerinden 1 günde yaklaşık bin 300 düzensiz göçmenin Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmasıyla günlük geçiş rekoru kırıldı.

- Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi uzmanları, Avrupa'nın son 500 yılın en kurak dönemini geçirdiğini bildirdi.

- ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce benzeri görülmemiş görüntülerini kaydetti.

- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşta bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğun yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını bildirdi.

24 AĞUSTOS

- ABD'nin, yaklaşık 25 yıl aradan sonra Sudan'ın başkenti Hartum'a atadığı yeni büyükelçi John Godfrey görevine başladı.

- Sömürge döneminde topraklarından çıkarılan Kenyalılar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) İngiltere'ye karşı dava açtı.

26 AĞUSTOS

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

28 AĞUSTOS

- ABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti.

30 AĞUSTOS

- Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti.

- Ünlü devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara (60) Venezuela'da hayatını kaybetti.

1 EYLÜL

- Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına vardı.

2 EYLÜL

- Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

5 EYLÜL

- İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

6 EYLÜL

- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu. İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.

8 EYLÜL

- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

14 EYLÜL

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmanın genişletilmesi konusunda görüştü.

- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaklaşık bir hafta önce Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum'da toplu mezar bulunduğunu bildirdi.

16 EYLÜL

- Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır birlikleri arasında çıkan büyük çaplı çatışmada her iki tarafta 100 civarında kişi yaşamını yitirdi. Taraflar saat 16.00’da ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 31 yıldır sınır anlaşmazlığı yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'ın istihbarat teşkilatlarının başkanları arasında 19 Eylül’de barışı hedefleyen bir protokol imzalandı.

- İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açtı.

- Resmi kaynaklardan, aylarca süren protestolarda ve çıkan olaylarda, siviller ile güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılıyor ancak ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor. Merkezi Norveç’te bulunan İran İnsan Hakları Örgütü ise 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 416 kişinin öldüğünü duyurdu. Avrupa Birliği, 25 Eylül’de protestoları bastırmak için şiddet uygulanmaması ve halkın internet erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Emini'nin ölümü dünya genelinde birçok kentte protesto edildi.

- ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırma kararı aldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, karara tepki gösterdi.

19 EYLÜL

- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı. Törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde defnedildi.

21 EYLÜL

- Eski ABD Başkanı Donald Trump, üç çocuğu ve Trump Organization şirketi hakkında geniş çaplı dolandırıcılık iddiasıyla New York Eyalet Başsavcılığınca dava açıldı.

22 EYLÜL

- Kamboçya'da Kızıl Kmerler rejiminin işlediği iddia edilen suçlara dair Birlemiş Milletler (BM) destekli yürütülen dava, 16 yıllık yargılamaların ardından sona erdi. 16 yıllık yargı süreci, 337 milyon dolara mal olurken, davada sadece 3 kişi mahkum edildi.

23 EYLÜL

- Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Bağımsız Uluslararası Ukrayna Araştırma Komisyonu, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da savaş suçları işlendiği sonucuna vardı.

25 EYLÜL

- İtalya'da yapılan genel seçimleri, aşırı sağcı, İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) ve liderlik ettiği sağ ittifak kazandı.

26 EYLÜL

- Danimarka'da donanma yetkilileri, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.

27 EYLÜL

- Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararı çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu bölgelerin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları 30 Eylül'de imzaladı. Ancak Avrupa Birliği ve NATO, referandumu tanımadığını açıkladı.

- Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarının, kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını söyledi.

29 EYLÜL

- NATO, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki tahribatın "sabotaj" sonucu meydana geldiğini, müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik saldırılara kararlı bir karşılık verileceğini bildirdi.

30 EYLÜL

- Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

- İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı.

Ekim-kasım-aralık

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesi, Güney Kore'deki Cadılar Bayramı etkinliklerinde yaşanan izdihamda 156 kişinin hayatını kaybetmesi ve İngiltere'de laboratuvar ortamında üretilen kanın, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledilmesi, dünyada Ekim-Kasım-Aralık 2022'nin başlıca gelişmeleri olarak öne çıktı.

2022'nin ekim, kasım ve aralık aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

1 EKİM

- Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda, 133 kişi hayatını kaybetti.

- Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti.

2 EKİM

- Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde, oyların yüzde 25,37'sini alan eski Başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu; Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi Yurttaşlar (GERB) partisi, parlamentonun en büyük gücü olarak birinci sırada yer aldı. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, oyların yüzde 13,66'sını alarak ülkenin üçüncü en büyük siyasi gücü oldu.

3 EKİM

- Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün elebaşlarından Abdullahi Nadir'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- 2022 Nobel Tıp Ödülü, insan evrimine ilişkin çalışmalara imza atan 67 yaşındaki İsveçli bilim insanı Svante Paabo'ya verildi.

4 EKİM

- 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız fizikçi Alain Aspect, Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser ile Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger kazandı.

5 EKİM

- 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Amerikalı Carolyn R. Bertozzi ile Danimarkalı kimyagerler Morten Meldal ve K. Barry Sharpless kazandı.

- İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle Senatoda kabul edilen "Demokratik Hafıza Yasası" ile Franco diktatörlüğü dönemi, yasa dışı ilan edildi.

6 EKİM

- Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişi yaşamını yitirdi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'a verildi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi de Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.

- 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü, Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

7 EKİM

- 2022 Nobel Barış Ödülü'nü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties elde etti.

9 EKİM

- Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 76 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

10 EKİM

- Bangladeş'te yapılan bir araştırmada, son 9 ayda 404 öğrencinin intihar ettiği ortaya konuldu.

- 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

- İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya’nın İngiltere’den bağımsızlığını kazanması için ikinci bir referandumun, Yüksek Mahkemenin lehte karar vermesi halinde gelecek yıl ekimde yapılabileceğini duyurdu.

- Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılın Nansen Mülteci Ödülü'nü eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdi.

11 EKİM

- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiliz sömürge döneminden kalma, sanayicilerin küçük sorunlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına yol açan 2 bin yasayı kaldırdığını açıkladı.

- ABD'nin Maryland eyaletinde, 23 yıl hapis yattıktan sonra delillerdeki şüphe nedeniyle hapis cezası bozularak Eylül 2022’de serbest bırakılan Müslüman mahkum Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar kaldırıldı.

12 EKİM

- Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

- Nijerya'da başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalette hasara yol açan sel felaketinden ülke genelinde 1 milyon 411 bin 51 kişinin etkilendiği belirtildi.

- İklim değişikliği ve çatışmalara bağlı gıda sorununun, Afrika ülkesi Çad'da 2,1 milyon kişiyi açlığa teslim ettiği bildirildi.

13 EKİM

- BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kına