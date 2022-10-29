Dünyadan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dünya liderlerinden de Türkiye'ye kutlama mesajları gönderiliyor. Birçok lider Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'yi kutladı.

Bugün 29 Ekim...

Türkiye'nin bağımsızlığının tescili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümünde, yurt içinde ve yurt dışından kutlama mesajları gelmeye devam ediyor.

Zelensky Türkçe mesaj yayınladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Türkçe ve Ukraynaca 29 Ekim mesajı yayınlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Pakistan kutlama mesajı gönderdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Türkiye'nin 99. Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir." ifadeleriyle Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan bir dizi mesaj paylaştı.

Aliyev 'Bir millet, iki devlet' mesajı verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘Bir millet, iki devlet’ mesajıyla 29 Ekim’i kutladı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, videolu kutlama mesajı paylaşarak "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 99. yıl dönümünü kutluyorum. Yıllardır devam eden dostluğumuz sözlere değil gerçek işlere dayanmaktadır. Rusya’nın saldırganlığına karşı koyarken Ukrayna’ya desteğiniz için minnettarız. Size esenlikler, refah ve ortak Karadeniz bölgemizde barış diliyoruz." dedi.

NATO resmi hesabından kutladı

NATO ve NATO Birliklerinin resmi hesaplarından Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı Türk Bayrağı ve Türk askeri görselleri ile videoları eşliğinde kutlandı.

İngiliz Premier Ligi futbol kulübü Leicester City ise Türk Bayrağı ile Türk futbol severlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.