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    Dünyanın en dikkat çekici şehirleri

    2021 yılının en dikkat çekici şehirleri listesinde ilk sıraya Paris yerleşirken, 20. sırada yerini alan ve 1,5 milyondan fazla habere konu olan istanbul, turizm yönüyle dikkat çekti.
    • 20.04.2022 - 12:01
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    Dünyanın en dikkat çekici şehirleri

    2021 yılının en dikkat çekici şehirleri listesi yayınlandı.

    Medya takip kurumu Ajans Press’in, Euromonitor verilerinden elde ettiği bilgilere göre, şehirlerin, koronavirüs ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, yaşam kalitesi ve turistleri cezp etmesi gibi birçok alt başlık dikkate alınarak hazırlanırken, ilk sıraya Paris’in yerleştiği görüldü.

    İstanbul 20. sırada yer aldı

    İlk 10’da yer alan diğer şehirler sırasıyla şu şekilde:

    Dubai, Amsterdam, Madrid, Roma, Berlin, New York, Londra, Münih, Barselona olarak kayıtlara geçti.

    Listede Türkiye’den tek bir şehir yer alırken, o da 20. sıradaki İstanbul oldu.

    Mega kent turizmle öne çıktı

    Ajans Press, en çekici şehir olan İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

    İstanbul yazılı basın ve dijital basın olarak son 1 yıl içerisinde 1,5 milyondan fazla habere konu oldu. Mega kent turizm ile dikkat çekti.

    Dünyanın en dikkat çekici şehirleri #1

    Dünyanın en dikkat çekici şehirleri #2


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