Düzce Adliyesindeki deprem hasarı onarıldı

5.9 büyüklüğündeki depremde dış cephesi hasar gören adliye binasında onarım işlemleri tamamlandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 23 Kasım günü 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afette hasar gören binalarda yıkım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bölgede, yaşadıkları binada ağır hasar oluşan vatandaşlar için çadır kent kurulurken konteyner teslimleri de tek tek yapılıyor.

Dış cephesi zarar gördü

Öte yandan olayda, Düzce Adliyesi'nin dış cephesi de hasar almıştı.

Bunun üzerine adliyede çalışmalar hızlandırılmıştı.

Tadilat tamamlandı

Binada yüklenici firma tarafından hasar tamamen ortadan kaldırıldı.

Adalet Bakanlığınca gönderilen ekip tarafından onarımına başlanan binanın dış cephesinde, tadilat işlemleri tamamlandı.

28 Kasım'da faaliyete geçti

İncelemelerde, adliye binasının ana yapısında herhangi bir sorun olmadığı, sadece dış cephesinin hasar aldığı anlaşılmıştı.

AA'nın aktarımına göre; adliye, 28 Kasım'da normal faaliyetlerini sürdürmeye başladı.