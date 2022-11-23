Gölyaka'da kayıtlara geçen depremin etkisi Başkent'e ulaştı. Sarsıntı anları, evdeki kameraya yansıdı.

Düzce, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem, saat 04.08'de meydana geldi.

Ankara'da da hissedildi

Sarsıntı sonucu vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, bazıları da yaralandı.

Depremin yaşandığı anlar, birçok yerdeki kameralara yansıdı. AA'nın haberine göre, 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ankara'da da hissedildi.

Düzce depremi Ankara'dan hissedildi ViDEO

Evdeki sarsıntı anı kamerada

Evdeki lambanın ve yanındaki aksesuarın sallanma anları kaydedildi. Ev sakinlerinden birinin, "Deprem bu." dediği duyuldu.