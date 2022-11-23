Düzce depreminde son durum ne? Ölü ve yaralı var mı? Okullar tatil mi?

Düzce depreminde son durum ne? Ölü ve yaralı var mı? Okullar tatil mi?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04:08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokağa döküldü. Ölü ve yaralı sayısı merak konusu oldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü daha sonra revize eden Kandilli Rasathanesi 6.0 olarak açıkladı.

Çevre illerden de şiddetli olarak hissedilen sarsıntı, vatandaşları paniğe sürükledi. Deprem anında korkuya kapılıp camdan ve balkondan atlayan vatandaşların olduğu öğrenildi.

Bölgede çok sayıda artçı meydana gelirken AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin ardından önlem amacıyla enerji kesintisi yaşandı.

Depremi hisseden vatandaşlar ise arama motorlarında "Depremde son durum ne? Kaç kişi yaralandı? Ölü var mı? Düzce ve Ankara'da okullar tatil mi?" sorularını araştırıyor. İşte Düzce depremi ile ilgili merak edilenler...

Depremde ölü ve yaralı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 1'i ağır 22 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakan Koca konuyla ilgili, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Okullar tatil mi?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda Düzce, Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi.

Düzce'de aynı zamanda hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.İstanbul ve Ankara'da ise eğitim öğretim devam ediyor.