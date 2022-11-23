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    Düzce depremini yaşayan vatandaşlar konuştu

    Sarsıntıyı hissedenler, "Her yer sallandı. Panikle dışarı attık kendimizi" dedi. Bazıları da "Gürültü koptu, kapı kilitliydi" şeklinde konuştu.
    • 23.11.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:20
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    Düzce depremini yaşayan vatandaşlar konuştu

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    Kent sakinleri, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor.

    Sarsıntı anını anlatan Aylin Bostan, o sırada uyanık olduğunu, elektriklerin gittiğini ve sallandıklarını söyledi.

    "Bayağı sallandı her yer, krize girdim resmen"

    Daha sonra ablalarını uyandırdığını anlatan Bostan, "Bayağı sallandı her yer, çok ağladım, krize girdim resmen hâlâ heyecanlıyım, korkuyorum. Dışarı çıktık hemen." dedi.

    Birgül Bal da uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini, her şeyin bir anda olduğunu dile getirdi.

    "1999 depreminde çocuktuk, bu çok şiddetliydi"

    Nereye kaçacaklarını şaşırdıklarını ifade eden Bal, "Evdeki her şeyi devirdi. İlk defa yaşadık, 1999 depreminde çocuktuk, bilmiyoruz ama bu çok şiddetliydi. Kaçamadık. Panikle dışarı attık kendimizi." diye konuştu.

    Düzce depremini yaşayan vatandaşlar konuştu ViDEO

    "Gürültü koptu, aşağıya indik"

    Fethiye Bal da 1999 depremini de yaşadığını dile getirerek, korktuklarını, hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

    Depreme uykuda yakalanan Elif Balay ise "Bir gürültü koptu, sonra aşağıya indik, deprem devam etti, öyle yaşadık depremi. Deprem çok kötü bir şey." ifadesini kullandı.

    Düzce depremini yaşayan vatandaşlar konuştu #1

    "Kapı kilitliydi, açmaya çalıştık"

    Esmanur Balay da uyuduğu esnada deprem olduğunu, gürültü koptuğunu belirterek, "Babaannem çağırdı, 'Deprem oldu.' dedi. Kapı kilitliydi, açmaya çalıştık, aşağıya indik. Amcam Sakarya'daydı, o geldi." dedi.

    AA'nın haberine göre, Sefa Balay, deprem anında Sakarya'da olduğunu, şiddetli sarsıntı yaşadıklarını söyledi.

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    "Deprem paniği çok değişik bir şey"

    Ailesini aradığını fakat ulaşamayınca tedirgin olduğunu belirten Balay, şöyle konuştu:

    "Hemen yola çıktım, hızlı şekilde geldim. Yolda ulaştım ama deprem paniği çok değişik bir şey. Geldim, iyi olduklarını gördüm. Çok şükür çok büyük hasarımız yok. Yeğenlerimi buraya depremden sonra neler yapılmasını görsünler diye özellikle getirdim."

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