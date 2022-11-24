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    Düzce'de 180 artçı deprem yaşandı

    Düzce Gölyaka'da yaşanılan 5.9'luk depremin ardından, en büyüğü 4.3 olmak üzere toplamda 180 artçı deprem meydana geldi.
    • 24.11.2022 - 00:50
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    Düzce'de 180 artçı deprem yaşandı

    Düzce, dün güne depremle uyandı.

    Merkez üssü Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sarsıntı, çevre iller olan Zonguldak, Sakarya, Ankara, Bursa, İstanbul ve diğer şehirlerden de hissedildi.

    93 kişi yaralandı

    Deprem nedeniyle toplamda 93 kişi yaralanırken, 17 kişinin tedavisi devam ediyor..

    İl il yaralı sayısı, şu şekilde sıralandı;

    • Düzce 1’i ağır 37
    • İstanbul 2
    • Bolu 14
    • Zonguldak 10
    • Sakarya 26
    • Bursa 4

    180 artçı deprem yaşandı

    Depremle ilgili AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre ise, en büyüğü 4.3 olmak üzere toplamda 180 artçı deprem yaşandığını belirtti.

    AFAD'dan yapılan açıklamada "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide an itibarıyla 93 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 16 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir" denildi.

    Düzce de 180 artçı deprem yaşandı #1

    Düzce de 180 artçı deprem yaşandı #2


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