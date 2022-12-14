Petrol
81.37
0.86%
Euro
19.8389
0.12%
Dolar
18.6372
-0.03%
Altın
1.093
-0.34%
Borsa
5207
-0.94%
Bitcoin
338.036
0.15%
BTXN Coin
5.33
6.38%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Düzce’de 333 hasarlı konut yıkıldı

    Deprem bölgesinde, yıkılacak ağır hasarlı 791 yapıdan 333'ünün yıkımı tamamlandı. Bölgede yıkım çalışmaları sürerken konteyner sayısı da 404'e ulaştı.
    • 14.12.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce’de 333 hasarlı konut yıkıldı

    Düzce, 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

    Afetin etkili olduğu illerde birçok daire ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı.

    Olayın ardından vatandaşlar sokaklara akın ederken devletin tüm imkanları da afetzedelere seferber edildi.

    Yıkım işlemleri sürüyor

    Depremzedeler için çadır kent kuruldu, konteyner yapımı hızlandırıldı. Yaraların sarılmasıyla bölgede hayat normale döndü.

    Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler yıkım işlemine geçti.

    Düzce’de 333 hasarlı konut yıkıldı #1

    333 ağır hasarlı konut yıkıldı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 791 ağır hasarlı bina olduğunu açıklamıştı.

    Son durumu aktaran Düzce Valisi Cevdet Atay, ağır hasarlı konuttan 630’unun tahliye edildiğini, 333 konutun ise yıkımının tamamlandığını söyledi. Öte yandan sahada aktif olarak toplam bin 878 personel ve 376 aracın görev yaptığını açıkladı.

    Düzce’de 333 hasarlı konut yıkıldı #2

    404 konteyner kuruldu

    Çadır alanlarında ise an itibariyle 3 bin 755 kişinin barındığını belirten Atay kurulan konteyner sayısının 404’e ulaştığını kaydetti.

    Yurt ve pansiyonlarda toplam 37 kişinin kaldığını hatırlatan Cevdet Atay, “4 ikram aracı, 3 mobil mutfakla aracı desteği ile 12 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.

    Düzce’de 333 hasarlı konut yıkıldı #3

    "28 bin 565 kişiye Psikososyal destek hizmeti sunuldu"

    Vali Atay, 19 bin 590 haneye bina hasar ödemesi, 10 bin 261 kişiye de eşya zararı ödemesi gerçekleştirildiğini dile getirerek “Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından bölgede 28 bin 565 kişiye Psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.
    Düzce’de 333 hasarlı konut yıkıldı #4


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Adana'daki hırsız çantasını çaldığı kadının ağızını kapattı
    3. Sayfa

    Adana'daki hırsız çantasını çaldığı kadının ağızını kapattı

    Görüş Bildir