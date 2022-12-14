Düzce’de 333 hasarlı konut yıkıldı

Deprem bölgesinde, yıkılacak ağır hasarlı 791 yapıdan 333'ünün yıkımı tamamlandı. Bölgede yıkım çalışmaları sürerken konteyner sayısı da 404'e ulaştı.

Düzce, 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afetin etkili olduğu illerde birçok daire ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı.

Olayın ardından vatandaşlar sokaklara akın ederken devletin tüm imkanları da afetzedelere seferber edildi.

Yıkım işlemleri sürüyor

Depremzedeler için çadır kent kuruldu, konteyner yapımı hızlandırıldı. Yaraların sarılmasıyla bölgede hayat normale döndü.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler yıkım işlemine geçti.

333 ağır hasarlı konut yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 791 ağır hasarlı bina olduğunu açıklamıştı.

Son durumu aktaran Düzce Valisi Cevdet Atay, ağır hasarlı konuttan 630’unun tahliye edildiğini, 333 konutun ise yıkımının tamamlandığını söyledi. Öte yandan sahada aktif olarak toplam bin 878 personel ve 376 aracın görev yaptığını açıkladı.

404 konteyner kuruldu

Çadır alanlarında ise an itibariyle 3 bin 755 kişinin barındığını belirten Atay kurulan konteyner sayısının 404’e ulaştığını kaydetti.

Yurt ve pansiyonlarda toplam 37 kişinin kaldığını hatırlatan Cevdet Atay, “4 ikram aracı, 3 mobil mutfakla aracı desteği ile 12 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.

"28 bin 565 kişiye Psikososyal destek hizmeti sunuldu"

Vali Atay, 19 bin 590 haneye bina hasar ödemesi, 10 bin 261 kişiye de eşya zararı ödemesi gerçekleştirildiğini dile getirerek “Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından bölgede 28 bin 565 kişiye Psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

