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    Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı

    Öğle saatlerinde yaşanan depremi hissedenler panikle sokağa çıkarken deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşlar daha sonra işlerine geri döndü.
    • 02.12.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 15:42
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    Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı

    Düzce 3.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

    Kentte 23 Kasım'da yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin etkileri sürüyor.

    Büyük korku yaşayan ve ilk geceyi sokakta geçiren vatandaşlar için, binalarının ağır hasar almasının ardından çadır kent kuruldu.

    Afet korkusu tazeliğini koruyor

    Henüz deprem korkusu unutulmamışken yeni bir sarsıntı yaşandı.

    AFAD verilerine göre saat 13.03’te merkez üstü Düzce olan deprem meydana geldi.

    Düzce de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı #1

    Kısa süreli panik yaşandı

    Afedin hissedilmesiyle birlikte özellikle alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde olan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

    Kısa süreli korkuya neden olan depremde herhangi ve yaralanma ya da çökme yaşanmadı.

    DHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar bir süre sokakta bekledikten sonra işlerine geri döndü.

    Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı VİDEO

    Düzce de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı #2

    Düzce de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı #3


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