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- Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı
Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı
Öğle saatlerinde yaşanan depremi hissedenler panikle sokağa çıkarken deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşlar daha sonra işlerine geri döndü.
- 02.12.2022 - 15:29
- Güncelleme : 02.12.2022 - 15:42
Düzce 3.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Kentte 23 Kasım'da yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin etkileri sürüyor.
Büyük korku yaşayan ve ilk geceyi sokakta geçiren vatandaşlar için, binalarının ağır hasar almasının ardından çadır kent kuruldu.
Afet korkusu tazeliğini koruyor
Henüz deprem korkusu unutulmamışken yeni bir sarsıntı yaşandı.
AFAD verilerine göre saat 13.03’te merkez üstü Düzce olan deprem meydana geldi.
Kısa süreli panik yaşandı
Afedin hissedilmesiyle birlikte özellikle alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde olan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.
Kısa süreli korkuya neden olan depremde herhangi ve yaralanma ya da çökme yaşanmadı.
DHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar bir süre sokakta bekledikten sonra işlerine geri döndü.
Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı VİDEO