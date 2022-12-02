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Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı

Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem panik yarattı

Öğle saatlerinde yaşanan depremi hissedenler panikle sokağa çıkarken deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşlar daha sonra işlerine geri döndü.