Merkezi Gölyaka'da olan 5.9 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların panikle masa altlarına saklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de saat 04.09 sularında, merkezi Gölyaka ilçesinda olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığı açıklandı.

Depremi hisseden vatandaşlar, büyük paniğe kapılırken olası depreme karşı sokak ve parklarda sabahladı.

Panik anları kameralara yansıdı

Bir iş yerinde deprem anı, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Görüntülerde vatandaşın panik ve korkuyla kaçıştığı görüldü.

Düzce'de deprem anında çalışanların yaşadığı panik VİDEO