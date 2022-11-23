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    Düzce'de deprem anında çalışanların yaşadığı panik

    Merkezi Gölyaka'da olan 5.9 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların panikle masa altlarına saklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 23.11.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:32
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    Düzce'de deprem anında çalışanların yaşadığı panik

    Düzce'de saat 04.09 sularında, merkezi Gölyaka ilçesinda olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'ın verilerine göre, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığı  açıklandı.

    Depremi hisseden vatandaşlar, büyük paniğe kapılırken olası depreme karşı  sokak ve parklarda sabahladı.

    Panik anları kameralara yansıdı

    Bir iş yerinde deprem anı, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

    Görüntülerde vatandaşın panik ve korkuyla kaçıştığı görüldü.

    Düzce'de deprem anında çalışanların yaşadığı panik VİDEO

    Düzce de deprem anında çalışanların yaşadığı panik #1

    Düzce de deprem anında çalışanların yaşadığı panik #2

    Düzce de deprem anında çalışanların yaşadığı panik #3

    Düzce de deprem anında çalışanların yaşadığı panik #4


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