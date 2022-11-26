Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım çalışmaları başlarken, yıkımı izleyenler hüzünlü anlar yaşadı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım işlemi başladı. Depremde gördüğü hasar sebebiyle vatandaşlar tarafından eşyaların boşaltılması ve elektriklerin kesilmesinin ardından camide yıkım işlemi başladı.

1999'daki depremden de etkilenen cami, yıkıldı

1987 yılında ibadete açılan caminin 1999 depreminden de etkilendiği öğrenildi. İş makinelerinin gerçekleştirdiği çalışmalar havadan da görüntülendi.

Düzce'de deprem bölgesinde ilk yıkım - VİDEO

"Caminin yıkılması üzücü bir şey, köyümüzün hatıraları var"

İHA'nın haberine göre; caminin yıkımını hüzünlü gözlerle izleyen köy sakinlerinden Abdulkadir Akbaş, “Biz sabaha karşı deprem olduğunda panikle, heyecanla uyandık, dışarı çıktık. 1999 depreminin izleri üzerimizde, onun etkileri içinde endişelendik, ismi bile yetiyor. 1980’li yıllarda bu cami inşa edildi, 1987’de hizmete geçti, 1999 depreminde kısmen hasar gördü ve kuvvetlendirildi. Bu depremde yıkım kararı verildi. Caminin yıkılması üzücü bir şey, köyümüzün hatıraları var. Büyüklerimizin bu caminin yapımında hizmetleri var, yıkılma kararı doğru olsa bile insan üzülüyor. O bizim bir parçamız. Burada bayram namazı sonrasında caminin içinde veya önünde bayramlaşma olurdu, fotoğraflar anı olarak kaldı. Ben üzülerek yıkımı izledim. Yıkım raporu verilmiş, inşallah yenisi daha sağlam, güzel ve dayanaklı olur” dedi.