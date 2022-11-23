Düzce'de deprem sonrası vatandaş sokakta sabahladı

Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahlayarak önlem aldı.

Düzce'de gece 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde yaşanan sarsıntı Bolu, Sakarya ve Kocaeli olmak üzere birçok ilden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.

Vatandaş bahçelerde sabahladı

Meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahladı.

Yemek ve battaniye yardımı yapıldı

İHA'nın haberine göre, vatandaşlara battaniye ve sıcak yemek yardımı yapıldı.