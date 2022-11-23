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    Düzce'de deprem sonrası vatandaş sokakta sabahladı

    Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahlayarak önlem aldı.
    • 23.11.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:20
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    Düzce'de deprem sonrası vatandaş sokakta sabahladı

    Düzce'de gece 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremde yaşanan sarsıntı Bolu, Sakarya ve Kocaeli olmak üzere birçok ilden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.

    Vatandaş bahçelerde sabahladı

    Meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahladı.

    Yemek ve battaniye yardımı yapıldı

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlara battaniye ve sıcak yemek yardımı yapıldı.

    Düzce de deprem sonrası vatandaş sokakta sabahladı #1

    Düzce de deprem sonrası vatandaş sokakta sabahladı #2

    Düzce de deprem sonrası vatandaş sokakta sabahladı #3


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