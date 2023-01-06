Düzce'de depremde hasar gören 464 konutun yıkımı tamamlandı

Depremin ardından ağır hasar alan ve acil yıkım gerektiren binalar için iş makineleri harekete geçti. 791 konutun 464'ü yıkılırken bölgede yıkım işleminin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Düzce 23 Kasım gecesi 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı...

Çevre illerden de hissedilen afetin ardından bölgede 791 konut ağır hasar aldı.

Bunun üzerinde devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber edildi.

Hasarlı binaalrın yıkımına başlandı

AFAD koordinesinde kurulan çadırda, binaları ağır hasar alan vatandaşlar form doldurarak başvuruda bulundu.

Bölgede kısa sürede hayat normale dönerken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler acil yıkım gerektiren binaların yıkımına başladı.

464 ağır hasarlı bina yıkıldı

AA'nın aktarımına göre; acil yıkım kararı verilen 464 binanın yıkımı tamamlanırken yıkım işleminin de en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.