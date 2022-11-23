Düzce'de depremin ardından halk sokakta: İşte son durum

Depremin ardından Düzce'ye giden Adem Metan, Ensonhaber'in özel yayınına bağlanarak son gelişmeleri aktardı.

Düzce'nin Gölkaya ilçesinde gece yarısı saatler 04.08'i gösterirken şiddetli bir deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.

Depremin ardından geniş çapta saha taramaları yapılmaya başlandı.

Depremin ardından olay yerine giden gazeteci Adem Metan, Ensonhaber'in özel yayınına bağlanarak son durumu aktardı.

İnsanlar toplanma alanlarında

İnsanların depremin ardından toplanma alanlarında bir araya geldiğini anlatan Adem Metan, bölgede havanın çok soğuk olduğunu dışarıda kalan insanlara battaniye dağıtımlarının yapıldığını söyledi.

Vatandaşların tedbiren evlere girmediğini söyleyen Metan, televizyonlardan son açıklamaları takip eden insanları gösterdi.

Köylerde tarama çalışmaları yapılıyor

İçişleri Bakanı ile AFAD Başkanı'nın olay yerine hareket ettiğini aktaran Adem Metan, elektrik kesintilerinin de tedbir amaçlı kontrollü olarak yapıldığını söyledi.

Adem Metan, ağır hasar bildiriminin olmadığını ancak köylerde tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Adem Metan, deprem sonrası Düzce'deki son durumu aktardı VİDEO