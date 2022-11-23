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- Düzce'de depremin ardından meydana gelen hasar görüntülendi
Düzce'de depremin ardından meydana gelen hasar görüntülendi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9'luk depremin ardından bazı ev, iş yeri ve kamu binalarında hasar tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 06:43
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04:08 sularında 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından 18 artçı deprem yaşanırken, bazı ev, iş yeri ve kamu binalarında hasar gözlendi.
Deprem bazı binalara hasar verdi
Depremin merkez üssünde bulunan evlerdeki mutfak eşyaları zarar gördü. Düzce Adliyesi'nin çatı kısmındaki tuğlalar zemine düştü ve binada hasar meydana geldi.
Düzce'de depremin ardından meydana gelen hasar görüntülendi - Video