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    Düzce'de depremzeler 10 gündür çadırda yaşıyor

    Kentte yaşanan çevre illeri etkileyen depremin ardından 10 gün geçmesine rağmen korkusu devam eden vatandaşlar kurulan çadırlarda yaşamaya devam ediyor.
    • 04.12.2022 - 10:28
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    Düzce'de depremzeler 10 gündür çadırda yaşıyor

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından  artçı sarsıntılar yaşanıyor.

    10 gündür evlerine girmeye korkan depremzedeler, yaşamlarına çadırlarda devam ediyor.

    Bazı depremzedeler yemeklerini çadırda yapıyor.

    Çadırda kalan bazı vatandaşlar ise kendi yemeklerini kendileri yapıyor. Çadırda yemeklerini pişiren vatandaşlar, bulaşıklarını da burada yıkıyor.

    "Evden çıkıp da çadır hayatı yaşamak çok zor"

    İHA'nın haberine göre, 23 Kasım'dan bu yana çadırda konaklayan Gönül Bayraktar, "Binam hasarlı. Gelen ekipler dışarıdan bakıp hafif hasarlı raporu verdiler. Ben de eve girmeye korkuyorum. Bu nedenle çadırda kalıyorum. Çadırda yaşamak zor. Şu ana kadar hiç kimseden yardım almadım. Hep kendim pişirip yiyorum. Kolay değil tabii, evden çıkıp da çadır hayatı yaşamak çok zor. Burada her şeyimi kendim yapıyorum" dedi.

    Düzce de depremzeler 10 gündür çadırda yaşıyor #1

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