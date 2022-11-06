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Düzce'de durdurulan tırın zulasından 11 kilo esrar çıktı

Düzce'de durdurulan tırın zulasından 11 kilo esrar çıktı

Kaynaşlı'da bir tırda ekipler tarafından yapılan aramada variller içine gizlenmiş 11 kilo 816 gram esrar ele geçirilerek sürücü gözaltına alındı.