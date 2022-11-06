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- Düzce'de durdurulan tırın zulasından 11 kilo esrar çıktı
Düzce'de durdurulan tırın zulasından 11 kilo esrar çıktı
- 06.11.2022 - 14:00
Uyuşturucu tacirlerinin ülkeye dağıtmak istemesine geçit verilmedi.
Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheli tır durduruldu
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalarda, fiziki takibe başlanıldı.
Kaynaşlı'da durdurulan tırda ve sürücü M.N.B.'nin üzerinde arama yapıldı.
11 kilo 816 gram kubar esrar ele geçirildi
Aramada aracın dorse kısmındaki eşya saklama bölgesinde 2 varil içerisinde 11 kilo 816 gram kubar esrar maddesi bulundu.
Sürücüye adli işlem
İHA'nın haberine göre, sürücü M.N.B hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Düzce'de durdurulan tırın zulasından 11 kilo esrar çıktı VİDEO