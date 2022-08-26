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    Düzce'de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu

    Engelli olmadığı halde kendisine engelli süsü vererek insanların vicdanlarını sömüren bir dilencinin daha numarası yakalanınca ortaya çıktı.
    • 26.08.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 15:09
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    Düzce'de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu

    Düzce'de yaşanan olayda bacağına taktığı ortopedik aparatla kendisine engelli görüntüsü vererek, insanların duygularını sömüren kişi, zabıta ekiplerinin radarına takıldı.

    Zabıta, dilencinin oyununu bozdu

    Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına taktığı ortopedik aparatla dilenen kişinin oyununu ortaya çıkardı. Zabıta memurları aparatı çıkarınca dilencinin koşma görüntüleri denetime damgasını vurdu.

    Dilencinin oyununu Zabıta bozdu-VİDEO

    Trafik ışıklarında dileniyordu

    D-655 kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında "Bir babanın feryadı" başlıklı gazete küpürünü gösterip, duygu sömürüsü yaparak dilenen kişi, zabıta müdürlüğüne getirildi.

    Düzce de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu #1

    Topladığı paralar çorabından çıktı

    Dilencinin kullandığı gazete küpüründeki babanın da kendisi olmadığı belirlendi. Zabıta memurlarının ortopedik aparatı çıkarmasıyla engelli olmadığı anlaşılan dilencinin topladığı paraları çorabına sakladığı tespit edildi.

    Aparat çıkınca koştu

    Aparat çıkarılınca dilenen kişinin müdürlüğün bahçesinde koştuğu görüldü.

    Düzce de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu #2

    Paralarına el kondu, ceza kesildi

    DHA'nın haberine göre, Karabük'ten Düzce'ye gelip dilendiği tespit edilen ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesilirken, üzerindeki paralara da tutanak tutularak el konuldu.

    Düzce de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu #3

    Düzce de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu #4

    Düzce de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu #5

    Düzce de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu #6

    Düzce de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu #7


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