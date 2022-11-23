Düzce'de engelli kadın depremden kendini son anda kurtardı

Yalnız yaşayan engelli kadın yaşanan deprem sırasında kendini güçlükle dışarı atmaya başardı.

Düzce'de sabah saat 04.08'de deprem meydana geldi, merkez üssü Gölyaka ilçesinde 5.9'luk deprem bazı çevre illerden hissedildi.

Depremin oluşturduğu şiddetli sarsıntı sonucu ise 80 vatandaş yaralandı.

Nusrettin Mahallesi’nde bulunan dört katlı binanın giriş katında yaşayan özel gereksinimli 51 yaşındaki Nesrin Yanık, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Engelli kadın kendini güçlükle dışarı attı

Tek başına yaşayan kadın kendisini engelli aracıyla zar zor dışarıya attı.

Depremden kaynaklı evinde büyük hasar oluşan Yanık, Düzce Belediyesi önünde belediye ekiplerinin kurduğu standa aracıyla gelerek kalacak yerinin olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçildi.

Kimsesiz kadın bakımevine gönderildi

Deprem günü yaşadığı korkunun yanı sıra kalacak yeri olmayan kadına Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

İHA'nın haberine göre Nesrin Yanık, geçici bir süreliğine konaklatılmak üzere bakımevine gönderildi.

"Rüya sandım, bağırış seslerine uyandım"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nesrin Yanık, "Dört katlı bir binanın giriş katında yaşıyorum. Uyku öncesi ilaç aldığım için sallantıyı hissettim ama rüya sandım. Sonrasında bağırış seslerine uyandım. Ve o esnada deprem olduğunu anladım. Karanlıktı, ışığı yakmaya çalıştım ama ışık yanmadı elektrikler yoktu. Telefonumun fenerini yaktım, fenerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ancak montumu ve telefonumu alarak kendimi sokağa attım.





"Kimsem yok ben yalnız yaşıyorum"



Kendim çıktım, kimsem yok ben yalnız yaşıyorum. Daha sonra aracımın aküsünü almak için eve girdiğimde çok fazla zarar olduğunu gördüm. Duvarlar yarılmış, her şey yerle birdi. Hasar çok fazla." diye konuştu.



