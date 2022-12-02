Düzce'de evi yıkılan depremzede: Emeğim var

Son yaşanan depremden ağır hasar görerek yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışması başlatıldı. 3 katlı binanın yıkım işlemleri tamamlanırken bina sahibi gözyaşlarını tutumadı.

Düzce'de 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından alınan ağır hasarlı binaların yıkımına karar verildi.

Karar kapsamında merkeze bağlı Gökçeköy'de bulunan ve depremde hasar alan 24 yıllık 3 katlı binada, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkıldı.

Binanın sahibi Yaşar Ertuğral, evinin yıkılışı sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

"Depremi rüyamda gördüm"

Depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen Ertuğral, "Ben o gece depremi rüyamda gördüm. Depremin neresinde, kaç saniyesinde uyandığımı hatırlamıyorum. Kalktığım gibi yere yattım. Sonra ayağa kalktım ve dışarı çıktık. Eve gece baktığımda bir şey olmadığını sandım ama yetkililer baktığında kolon ve kirişlerin sarsıntıda çift taraflı kesildiğini, bir daha 5 ya da 6 büyüklüğündeki depremleri kaldıramayacağını söylediler." dedi.

"1999 depremini de gördü"

Bu evde 25 yıllık emeğim var diyen Ertuğrul, "1998 yılında yapımına başlamıştık. 1999 depremini de gördü. O zaman üst kat henüz faaliyette değildi. O dönemde güçlendirme yapılması için usta çağırdık. Onlar da, 'Gerek yok, güçlendirirsek zarar veririz' dediler. O kadar güçlüydü yani. Dikdörtgen bir binaydı. 9 buçuk metreye 16 buçuk metreydi. Yıkım kararı verildi. Şimdi de yıkıldı. Bize çok şükür bir şey olmadı." diye konuştu.

"Depremi unutmuştuk ama 23 Kasım'da yeniden hatırladık"

12 Kasım 1999'da meydana gelen depremi de gördüğünü ifade eden Yaşar Ertuğral, "23 Kasım'da gece saat 02.00 sıralarında uyandım. Lavaboya gittim, sonrasında su içtim ve uyudum. Bunun öncesinde miydi, sonrasında mıydı hatırlayamıyorum ama depremi rüyamda görmüştü. Bu sene rüyamda 2 ya da 3 kez deprem görmüştüm. Yaşadığımız bölge deprem bölgesi. Unutmuştuk ama 23 Kasım’da yeniden hatırladık. Evimin sallandığını, hasar aldığını rüyamda gördüm ama yıkıldığını görmedim." şeklinde konuştu.

"Emeklerinizle yaptığınız evin yıkılışını görmek"

İHA'nın haberine göre, zaman zaman duygusal anlar yaşayan, gözyaşlarını tutmakta zorlanan Ertuğral, "25 senelik binaydı. Tadilatını daha yeni yapmıştım. Çok şükür yara almadan çıktık. 4 çocuğum var. İkisi yatılı okuyordu. Evde oğlum, eşim ve ben vardık. Zor tabii, emeklerinizle yaptığınız evin yıkılışını görmek. Dönemin en iyi malzemesini kullandık ama yine de evimiz ağır hasar aldı. Allah bir daha yaşatmasın." sözlerine ekledi.