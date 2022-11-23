İlçedeki camide meydana gelen ağır hasar, kameraya yansıdı. 1999'daki depremde de zarar gören caminin minberi yıkıldı. Bakan Kurum, hasar tespitlerinin hızla tamamlanacağını söyledi.

Düzce Gölyaka'daki depremde çok sayıda yapı hasar gördü.

Saat 04.08'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin etkisi, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Deprem nedeniyle Gölyaka'da Fatih Camii'nde hasar meydana geldi.

Camide ağır hasar oluştu

Caminin minaresi sarsıntıdan zarar görürken, duvarlardaki derin çatlaklar göze çarptı.

Merdivenlerde ve cami içindeki duvarlardan kopan parçalar yere düşerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

Hasar tespitleri hızla tamamlanacak

AA'nın haberine göre, Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız." dedi.

Kurum, ayrıca incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gidecek.

Düzce'de Fatih Camii'nde hasar oluştu ViDEO

Caminin minberi yıkıldı

Öte yandan Cedidiye Camisi'nin minberi, bugün yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Söz konusu cami, Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen afette de hasar görmüştü.

Depremin şiddetiyle parçalara ayrıldı

Mermerden inşa edilmiş yapının, depremin şiddetiyle parçalara ayrılarak etrafa yayıldığı görüldü.

Cami dernek başkanı ve emekli imamı Osman Akyüz, yapıda sadece minberin yıkıldığını, müezzinlik yerinde ise çok az hasarın oluştuğunu söyledi.

Akyüz, korktuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Depremi duyar duymaz yataktan aşağı indim"

"Geçen depremde bir şey bilmezdik ama şimdi geçen yapılan tatbikatın da etkisiyle depremi duyar duymaz yataktan aşağı indim, kendimi sipere aldım. Yapılanların güzel faydaları oldu ama yıkılacak olan yıkılıyor."