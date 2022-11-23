Düzce'de hırsızlar depremi fırsata çevirdi

Düzce'de deprem nedeniyle boşaltılan evler, hırsızların hedefi haline geldi.

Saat 04.08’de, merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Depremde 1'i ağır 50 kişi yaralanırken, bazı yerlerde yıkımlar yaşandı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı.

Çok sayıda ihbar yapıldı

Bu durumu fırsata çeviren hırsızlar ise iş başındaydı. Vatandaşların boşalttığı evlere dadanan çok sayıda hırsız ihbarı, polis telsizlerine yansıdı.

İhbarların artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce'de meydana gelen depremin ardından muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alındığını açıkladı.

"Gerekli tedbirler alındı"

EGM'nin yaptığı paylaşımda şunlara vurgu yapıldı; "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık."