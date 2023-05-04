Düzce'de kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak sigare ele geçirildi Ekipler tarafından yürütülen soruşturmada iki ayrı iş yerine yapılan baskında elektronik sigara, elektronik sigara likiti, içi tütün doldurulmuş makaron ve puro yakalandıç

İHA

Ülke genelinde kaçakçılara göz açtırılmıyor.

Yapılan çalışmalarla ülk içinde kaçak ürün geçişine geçit verilmiyorken çalışmalarda sürüyor.

Bir yeni çalışmanın adresi Düzce oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma esas olmak üzere; KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün, tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığı ile ilgili olarak merkez Koçyazı ve Cedidiye Mahallelerinde aynı şahsa ait iki ayrı işyerinde arama yapıldı.

Kaçak ürünler ele geçirildi

Yapılan aramada 60 adet elektronik sigara, 123 adet elektronik sigara likiti, 16 bin 100 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve 50 adet puro ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.