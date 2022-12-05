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    Düzce'de kargo aracının dorsesinde uyuşturucu bulundu

    Şüphe üzerine Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kargo aracındaki valizlerde, 65 kilo 598 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 05.12.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:34
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    Düzce'de kargo aracının dorsesinde uyuşturucu bulundu

    Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

    Düzce’de şüphe üzerine Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kargo aracında uyuşturucu arama köpeği ile yapılan aramada, valizler içinde torba torba uyuşturucu ele geçirildi.

    Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolunda durumundan şüphelenilen kargo aracı durdurdu.

    Aracın dorsesinde 65 kilo 598 gram madde bulundu

    Kargo aracının dorsesinde yapılan aramada toplam 110 parça toplam daralı 65 kilo 598 gram ele geçirilmiştir. Araç sürücüleri hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatılmış, şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır.” dedi.

    İHA'nın haberine göre, Başsavcı Emre, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

    Düzce'de kargo aracının dorsesinde uyuşturucu bulundu VİDEO

    Düzce de kargo aracının dorsesinde uyuşturucu bulundu #1

    Düzce de kargo aracının dorsesinde uyuşturucu bulundu #2


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