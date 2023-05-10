Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi HDP'nin oylarını almak için her yolu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, Düzce halkı astıkları pankartla cevap verdi.

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Seçime az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerine devam ediyor.

Özellikle HDP ile aynı yolda yürüdüğü için eleştirilen Kılıçdaroğlu, bazı illerde tepkiyle karşılanıyor.

Onlardan biri de Düzce'de yaşandı.

Seçimi kazanması halinde Kandil'in partisi HDP'ye verdiği sözleri tutacak olan Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını sağlayacak.

Bu duruma tepki gösteren Düzceliler, Kılıçdaroğlu'na mesajını pankartla verdi.

"Söylesene serbest bırakacağım diye"

Konuşma yapacağı alanın karşısına asılan pankarta şu ifadeler yazıldı:

Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye.

Pankartı gördükten sonra yüzü düşen Kılıçdaroğlu, uzun uzun yaptığı konuşmasında bu konuyu dile getirmekten çekindi.