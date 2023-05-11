Düzce'de mahalleli, uyuşturucu sattığını söylediği şahsı tekme tokat dövdü Düzce'de bir grup, mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığını ve 'torbacı' olduğunu iddia ettikleri K.T.’yi darbetti.

İHA Düzce'de merkeze bağlı Aziziye Mahallesi’nde mahallede bir grup, uyuşturucu sattığını ileri sürdükleri K.T.’yi yakaladı. 10 kişilik grup K.T.’ye yumruk ve tekme attı. Çevredekilerin araya girmesiyle K.T.'ye saldırı sonlanırken, gruptakiler, olayın ardından kaçtı. Darbeden şüpheliler aranıyor Yaralanan K.T. ise Atatürk Devlet Hastanesi’ kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, K.T.’yi darbeden şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. O anlar görüntülendi K.T.'ye saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.