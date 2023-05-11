Düzce'de mahalleli, uyuşturucu sattığını söylediği şahsı tekme tokat dövdü
İHA

Düzce'de merkeze bağlı Aziziye Mahallesi’nde mahallede bir grup, sattığını ileri sürdükleri K.T.’yi yakaladı. 10 kişilik grup K.T.’ye yumruk ve tekme attı.

Çevredekilerin araya girmesiyle K.T.'ye saldırı sonlanırken, gruptakiler, olayın ardından kaçtı.

Darbeden şüpheliler aranıyor

Yaralanan K.T. ise Atatürk Devlet Hastanesi’ kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, K.T.’yi darbeden şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüldü

O anlar görüntülendi

K.T.'ye saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.