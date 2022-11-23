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    Düzce'de okullar deprem nedeniyle tatil edildi

    Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 05:32
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    Düzce'de okullar deprem nedeniyle tatil edildi

    Saat 04:09 sularında, merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'ın verilerine göre; depremin 6.81 km. derinlikte meydan geldiği belirtildi.

    Düzce'de eğitime ara verildi

    Depremin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını belirtirken, okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı:

    "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.

    Hepimize çok geçmiş olsun."

    Düzce de okullar deprem nedeniyle tatil edildi #1

    Düzce de okullar deprem nedeniyle tatil edildi #2

    Düzce de okullar deprem nedeniyle tatil edildi #3


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