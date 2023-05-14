Düzce'de sandık başına yeniçeri kıyafeti ve atla geldi

AA

Düzce'nin merkez Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan muay thai milli sporcusu 33 yaşındaki Muhammet Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.

Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, şunları söyledi:

Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur.