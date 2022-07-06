Sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak’ın cansız bedeni, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yaşanan sel felaketinde çalışma yapan kepçe operatörü Okan Bayrak, köprünün bir tarafının çökmesiyle kepçe ile birlikte suya kapıldı.

AFAD ekiplerinin yanı sıra JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi jandarma arama helikopteri ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler hem dere yatağında hem Melen Çayı boyunca hummalı bir şekilde arama çalışmaları yürüttü.

Sele kapıldığı bölgedeki su, tahliye edildi

Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletildi. Operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki su, pompalarla tahliye edildi.

AA’nın haberine göre; yaklaşık 400 kişilik ekip, Melen Çayı ve çevresinde süren yoğun çalışmalar neticesinde Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cansız bir beden buldu.

Yapılan incelemelerle, cesedin 9 gün önce sele kapılan Okan Bayrak'a ait olduğu doğrulandı.

Düzce'de sele kapılan operatörün, cansız bedenine ulaşıldı ViDEO

“Cesede ulaşıldı”

Düzce Valisi Cevdet Atay, Yayakbaşı köyünden gelen Melen Çayı'nda bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi. Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek. Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu." ifadelerini kullandı.

Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.