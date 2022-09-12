Petrol
91.46
-1.49%
Euro
18.3803
0.35%
Dolar
18.2233
-0.06%
Altın
1.003
-0.32%
Borsa
3521
0.00%
Bitcoin
397.799
0.38%
BTXN Coin
6.89
-4.03%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Düzce'de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Düzce TEM otoyolunda ticari araç otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı.
    • 12.09.2022 - 05:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde Ankara’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Dursun Ç. idaresindeki 34 DL 2371 plakalı ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki Celal Y. idaresindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile çarptı.

    Araçta sıkıştı

    Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Y. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan yolcu için kurtarma çalışması başlattı.

    Düzce de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #1

    20 dakika sonra kurtarıldı

    Bir yandan yolcuyu teselli etmeye çalışan itfaiye erleri, bir yandan da Emine Y.’yi sıkıştığı yerden çıkarmak için çaba sarf etti. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın sıkışan yolcu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Düzce de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #2

    Trafik normale döndü

    İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Emine Y. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Kamile Y. ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #3


    Üretim ve istihdam vurgusu yaptı
    Ekonomi

    Üretim ve istihdam vurgusu yaptı

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Almanya, Türkiye'yi Kıbrıs'la iş birliğine zorlasın
    Dünya

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Almanya, Türkiye'yi Kıbrıs'la iş birliğine zorlasın

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Btcrobo

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir