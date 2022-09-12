Düzce'de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzce TEM otoyolunda ticari araç otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde Ankara’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Dursun Ç. idaresindeki 34 DL 2371 plakalı ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki Celal Y. idaresindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile çarptı.

Araçta sıkıştı

Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Y. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan yolcu için kurtarma çalışması başlattı.





20 dakika sonra kurtarıldı

Bir yandan yolcuyu teselli etmeye çalışan itfaiye erleri, bir yandan da Emine Y.’yi sıkıştığı yerden çıkarmak için çaba sarf etti. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın sıkışan yolcu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.





Trafik normale döndü

İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Emine Y. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Kamile Y. ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



