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    Düzce'deki deprem anı görüntülendi

    Düzce'deki deprem anı görüntülendi

    Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki deprem anı, bazı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 06:29
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 06:39
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    Saat 04:09 sularında, merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'ın verilerine göre; depremin 6.81 km. derinlikte meydan geldiği belirtildi.

    1'i ağır 22 kişi yaralandı

    İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, camdan atlayan bir kişinin ağır yaralanması dahil, 22 kişinin yaralandıüı bilgisi verildi.

    Deprem anı görüntülendi

    Deprem anı, bazı binalarda bulunan güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

    Düzce'deki deprem anı görüntülendi - VİDEO


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