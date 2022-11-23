Düzce'deki deprem İstanbul depremini tetikler mi: Uzmanı açıkladı

Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye’deki deprem riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem uzmanı Hafez Keypour, beklenen depremlerle ilgili bilgiler verdi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, birçok ilde de hissedildi.

68 kişinin yaralandığı deprem, akıllara olası İstanbul depremini getirdi.

“İstanbul’da deprem bekliyoruz”

Ensonhaber’e özel açıklamalarda bulunan Aydın Üniversitesi’nden Deprem Uzmanı Dr. Hafez Keypour, İstanbul için beklenen depremin uzun zaman sonra yaşanacağını belirtti.

1999 depreminin İstanbul depremi olmadığını aktaran Keypour, “Deprem bir enerjidir ve bu enerjinin boşalması gerekir. Onun için biz bunu bekliyoruz. Tam tarih veremeyiz ama her yüzyılda en fazla 2 büyük deprem görülebilir.” dedi.

“Artçılar 2-3 hafta sürebilir”

Her 80 yılda bir büyük bir depremle karşı karşıya kalındığını özellikle vurgulayan Keypour, Düzce’deki sarsıntının öncü değil asıl deprem olduğu dile getirdi.

Düzce’deki artçı sarsıntıların 2-3 hafta sürebileceği söyleyen Keypour, “7 şiddetindeki depremlerin artçıları genelde 2 ya da 3 ay sürer. Ama 6 şiddetindeki depremlerin artçıları en fazla 2-3 hafta sürer. Bu konumuna göre değişir.” diye konuştu.

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Marmara’da tsunami tehlikesi

Düzce’de büyük bir depremin yakın bir zamanda beklenmediğini dile getiren Keypour, Marmara için tsunami tehlikesi bulunduğunu belirtti.