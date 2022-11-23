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    Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi fay hattı sorguladı

    5.9 büyüklüğündeki deprem, korku dolu anlar yaşattı. Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşirken 2 milyondan fazla kişi, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını aradı.
    • 23.11.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:05
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    Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi fay hattı sorguladı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, panik yarattı.

    Depremin kaydedildiği saat 04.08 ile 06.00 arasında 247 bin 485 kişi, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden ulaşılabilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nda aradı.

    2 milyonu geçti

    Sorgulamayı 04.08'den saat 14.30'a kadar yapan kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti.

    AA'da yer alan habere göre son depremlerle ilgili bilgi almak için "https://deprem.afad.gov.tr" internet adresine ise saat 04.08'den 14.30'a kadar 4 milyon 791 bin vatandaş ulaştı.

    Tehlike haritası ekranı

    Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, "https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml" adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

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