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Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi fay hattı sorguladı

Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi fay hattı sorguladı

5.9 büyüklüğündeki deprem, korku dolu anlar yaşattı. Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşirken 2 milyondan fazla kişi, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını aradı.