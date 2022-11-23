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- Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi fay hattı sorguladı
Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi fay hattı sorguladı
- 23.11.2022 - 15:58
- Güncelleme : 23.11.2022 - 16:05
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, panik yarattı.
Depremin kaydedildiği saat 04.08 ile 06.00 arasında 247 bin 485 kişi, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden ulaşılabilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nda aradı.
2 milyonu geçti
Sorgulamayı 04.08'den saat 14.30'a kadar yapan kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti.
AA'da yer alan habere göre son depremlerle ilgili bilgi almak için "https://deprem.afad.gov.tr" internet adresine ise saat 04.08'den 14.30'a kadar 4 milyon 791 bin vatandaş ulaştı.
Tehlike haritası ekranı
Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, "https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml" adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.