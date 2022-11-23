Düzce'den sonra sıra İstanbul'da mı? Yerbilimci Celal Şengör İstanbulluları uyardı!

Prof. Dr. Celal Şengör’ün deprem ile ilgili yaptığı uyarılar gündemde. Celal Şengör’e göre yaşanan deprem, İstanbul depreminin habercisi...

Düzce ve çevre iller, 5.9 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Gölyaka merkezli doğal afetin ardından gözler uzmanlara ve İstanbul'a çevrildi.

Deprem denilince akla gelen ilk isimlerden biri olarak yerbilimci Celal Şengör'ün yorumları da merak edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Düzce’de yaşanan deprem sonrasında görüştüğü Prof. Dr. Celal Şengör’ün, deprem ile ilgili yaptığı uyarıları yazdı.

Celal Şengör’e göre yaşanan deprem, İstanbul depreminin bayağı yaklaştığını gösteriyor.

Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör’e göre Düzce’de 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem ‘müthiş kötü bir haber.’

Jeoloji uzmanlarının bu depremin özelliklerini çok iyi anlayamadığını savunan Şengör, “Bunun anlamı şu; İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış. Stres birikimi had safhaya yaklaştı” diye konuştu.

Celal Şengör'den deprem yorumu

Fatih Altayı’nın, HaberTürk’te yer alan köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

Celal Şengör ile konuştum.

Avusturya’dan Türkiye’de olan biteni yakından izliyordu.

Geceden beri tüm verilere ulaşmaya çalışıyordu.

“Bana biraz süre ver” dedikten sonra geri aradı ve anlattı.

Yazacaklarım dünyanın en önemli jeologlarından birinin ve Kuzey Anadolu fayını inceleyen uluslararası ekibin Naci Görür’le birlikte üyesi olan bir Türk jeoloğun görüşleridir.

“Fatih, bu deprem müthiş kötü bir haberdir. Bu deprem Kuzey Anadolu fayının hareketinin tüm jeologlar tarafından tam olarak anlaşılamadığının göstergesidir. 22 yıl içinde Düzce’de ikinci bir deprem bu. Oysa herkes Düzce’nin gerilimini boşalttığını ve uzunca bir süre ciddi bir deprem olmayacağını düşünüyordu. Öyle olmadığını gördük.

Bunun anlamı şu.

İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış.

Stres birikimi had safhaya yaklaştı.

Naci Görür’ün dediği doğru. Bolu Dağı’na doğru da bir deprem bekleyebiliriz. Ama orada 1944 yılında bir deprem oldu. Stres var ama çok büyük bir depreme yol açacak kadar değil.

Asıl stres birikimi Batı’ya doğru oldu.

Yani Adapazarı, Gölcük ve İstanbul.

İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir. Sana tavsiyem İstanbul’dan, şehir içindeki evinden taşın. O kadar hazırlıksızız ki, bir doğalgaz boru hattının kırılması bile yeter. Taşın çünkü Fatih’siz bir hayat istemiyorum.”

Celal Şengör’ün söyledikleri bunlar.

İster umursayın, ister umursamayın…