44 yıl önce gelin geldiği evin deprem nedeniyle yıkılmasını üzüntüyle izleyen Sezgin Kul, engelli oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederiyle konteynere yerleştirildi.

Düzce, 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Kentte büyük korkuya neden olan afetin ardından evleri hasar alan vatandaşlar, sokağa akın etti.

Devletin tüm imkanları kısa sürede seferber edildi.

İlk olarak çadır kent kurulumu yapılan bölgede, ardından konteyner kurulumu hız kazandı.

Hasarlı binaların da yıkılmasıyla çalışmalar hızlandırıldı ve afetzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Depremi yaşayan ve 44 yıllık evinin hasarlı olması nedeniyle yetkililerce yıkılmasını gözyaşlarıyla izleyen 59 yaşındaki Sezgin Kul, eşini 28 yıl önce kaybetti.

Kul, gelin geldiği evde 29 yaşındaki engelli oğlu Kerim, kayınvalidesi Zülfiye ve yıllardır yatalak olan kayınpederi Musa Kul ile 44 yılını geçirdi.

Kul, yıllardır acı tatlı birçok anı biriktirdiği evin yıkılmasını, gözyaşlarıyla izledi.

Yardımlar yapıldı

Devletin yardım elini uzattığı Kul'a, AFAD tarafından evinin yakınlarına kurulan 2 konteyner tahsis edildi.

Devlet desteğinin yanı sıra yardımseverlerin de ziyaret ederek moral verdiği ve bazı ihtiyaçlarını karşıladığı Kul'un üzüntüsü bir nebze olsun dindi.

AA'nın aktarımına göre; Kul, devlet tarafından yapılan yeni evlerine yerleşecekleri günü bekliyor.

Düzceli depremzedenin gözyaşını devlet ve yardımseverler dindirdi VİDEO



"Kıyamadım yıkılmasına"

Evlerinde, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde de hasar oluştuğunu, o dönem güçlendirme yapıldığını anlatan Kul, "O zaman kirişlerde bir şey yoktu. Duvarları yıkılmıştı, onları da tamir ettik. Bu depremde iyice hasar gördü. Kıyamadım yıkılmasına, 'Tamir ederim yine.' dedim ama kirişleri hasar görünce baktım tamir olacak gibi değil. Anladık gideceğini, sonra yetkililer geldi, 'Burada durulmaz.' dediler." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz çok yardım etti"

Mecburen evden çıktıklarını anlatan Kul, evi yıkılırken gözyaşını tutamadığını belirtti. Kul, "Devletimiz bize hemen yardım etti. Sağ olsunlar konteynerleri verdiler. Bizi hemen yerleştirdiler. Çok şükür şimdi iyiyiz, rahatız. Devletimiz çok yardım etti, Allah razı olsun." diye konuştu.

"Sadece ilk etapta bazı ihtiyaçlarını karşıladık"

Sezgin Kul'un durumunu öğrenerek kendisini ziyaret eden yardımsever vatandaşlardan Asım İnce, gönüllü arkadaşlarıyla ailenin bazı ihtiyaçlarını karşıladı.

Devletin ilk andan itibaren ailenin yanında olduğunu anlatan İnce, "Biz sadece ilk etapta bazı ihtiyaçlarını karşıladık. Sağ olsun devletimiz her türlü ihtiyaçlarını karşılamış." dedi.