Düzceliler yerli otomobil Togg'a yoğun ilgi gösterdi Yerli ve milli otomobili Togg, Düzce’de görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın makam aracı olan Togg’u görmeye çalışan Düzceliler, izdiham oluşturdu.

İHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un, Anadolu turu devam ediyor.

Anadolu Ateşi kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Düzce’de sergilenmeye başlandı.

Düzceliler'den Togg'a yoğun ilgi

Togg'u görmeye gelenler, aracın sergilendiği Millet Bahçesi önünde toplandı. Aracı ise eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Dr. Faruk Özlü, sergileneceği Millet Bahçesi’ne getirdi.

Togg'u görmek isteyen vatandaşlar büyük izdiham oluşturdu.

Otomobili kullanan Başkan Dr. Faruk Özlü, “Türkiye Otomobil Girişim Grubu kısa adı Togg, Düzce'mize geldi. Bu proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan bir projedir.

Bu projenin ilk yıllarında bende görev almıştım. Benden sonraki arkadaşlarda bu projeyi devam ettirdiler.

Türkiye’nin gurur duyduğu bir projedir. Bu otomobilin bütün fikri ve sanayi hakları kendisine aittir. Türkiye’nin kendi markası, kendi otomobili Düzce'ye geldi. Düzceli vatandaşlarımız aracı görecekler” dedi.

Togg’un direksiyonuna geçen vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Bazı vatandaşlar ise almak istediklerini ancak kendilerini çıkmadığını da dile getirdiler.

Gün boyu Düzce’de kalacak olan Togg’u vatandaşlar, binerek deneyimleyebilecekler.