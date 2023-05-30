e-Devlet Kapısı'ndaki "Askerliğim" bütünleşik hizmeti tanıtıldı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda askerlikle ilgili işlemlerin kolayca yapılabildiğini belirterek, "Martta açtığımız 'Askerlik' hizmeti şu ana kadar 19 milyonun üzerinde kullanıldı." dedi.

AA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Çankaya Köşkü'nde e-Devlet Kapısı'ndaki "Askerliğim" bütünleşik hizmeti uygulamasının tanıtımı için basın toplantısı düzenledi.

Koç, Türkiye'nin en büyük elektronik altyapısı olan e-Devlet Kapısı üzerinden "Askerliğim" hizmetini açtıklarını anımsattı.

"Askerlik vazifesini adım adım e-Devlet Kapısı'na taşıdık"

e-Devlet Kapısı'nın 2008'de kurulduğunu bildiren Koç şu ifadeleri kullandı:

Kurulduğundan bu yana her yıl daha da hizmetlerin kullanım sayılarını artırıyor. Şu anda 63 milyonun üzerinde kullanıcımız var. "Askerliğim" hizmetiyle her Türk vatandaşının yapması gereken askerlik vazifesini adım adım e-Devlet Kapısı'na taşıdık. Askerlik hizmeti herkes için basit gözüküyor ama işlemleri ve süreçleri çok uzun.

Koç, "Askerlik" bütünleşik hizmetinin içinde, askerlik öncesi, yoklama dönemi, sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemi olmak üzere 5 dönemi olduğunu söyledi.

"Askerlik hizmeti şu ana kadar 19 milyonun üzerinde kullanıldı"

Her farklı dönemde vatandaşların sisteme girip hangi dönemde olduklarına bakmaları gerektiğini belirten Koç şöyle devam etti:

Hizmeti bugün açıklamamızın önemli sebeplerinde birisi de 31 Mayıs'ta bedelli askerlerin artık sevk dönemi geldi. Bu vatandaşlarımızın sevk belgelerini e-Devlet Kapısı'ndan almaları gerekiyor. Aynı zamanda 1 Haziran'da da 2023 yılı 2. dönem erlerin sevk dönemi başlıyor. Askere gidecek vatandaşlarımız sevk belgelerini askere alım şubelerine gitmeden evlerinden e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca alabilecek. Martta açtığımız 'Askerlik' hizmeti şu ana kadar 19 milyonun üzerinde kullanıldı.

Koç, sadece askere gidecek vatandaşların değil bütün vatandaşların durumunu öğrenebilmek için ve öğrencilerin yoklama kaçağı olmamaları için askerlik durumuna bakmaları gerektiğinin altını çizdi.

Yeni bütünleşik hizmetler geliyor

e-Devlet Kapısı'nın 2008'de açıldığında 22 hizmeti olduğunu anımsatan Koç, şunları kaydetti: