Eber Gölü 4 yıldır gizemli şekilde yanıyor

Gölün kurumuş bölgelerinde 4 yıldır kamış hasadı sonrasında çıkan yangınlar vatandaşları şoke ederken bunun çözülmesi için yardım bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü, kurumuş bölümlerindeki kamışların bulunduğu alanda çıkan yangınlarla gündemde.

Kasım ayı içerisinde gölün farklı bölümlerinde ardı ardına 5 yangın çıktı.

Yangınların, gölün özellikle kuruyan bölümlerindeki yerlerde çıkması ise akıllara 'sabotaj' ihtimalini getirdi.

3-4 yıldır kamış döneminde yanıyor

Bir başka düşündürücü konu ise gölde çıkan yangınların, genelde kamış hasadı döneminin sona ermeye başladığı zamanlarda çıkması.

Göl yaklaşık 3-4 yıldan bu yanan adeta düzenli olarak yanarken, bu durum bölgede kamış üretimi yapan üreticileri de zor duruma düşürüyor.

Eber Gölü’nde ardı ardına çıkan yangınlar gizemini koruyor VİDEO

"Buranın yanma sebebi bence tamamen insanlara dayalı"

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Ada köyde kamış biçimi yaparak geçimini sağlayan Naci Güçer, yangınların her yıl kış dönemine girerken çıktığını ifade etti.

Güçer, "Bu dönemlerde kamış biçme sezonu başlıyor. Burada ekmeğini çıkarmak isteyen kişiler kamış biçimi yapıyor. Buranın yanma sebebi bence tamamen insanlara dayalı. Kamış biçip gittikten sonra burası yanıyor. Burada bir sürü hayvan var ve yangınlar da onlarda yanıyor. Bunun için yani Eber Gölü için bir önlem alınması gerekiyor. Daha önce Eber Gölü için ‘kurtarılacak’ diye ama böyle zor zamanlarda kimse ilgilenmiyor. Yangınlarda zarar yaklaşık 7 milyon TL vardır." diye konuştu.