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    Eber Gölü'nde yine yangın çıktı

    Geçtiğimiz yıl sıklıkla çıkan yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü’nde tekrardan çıkan yangın metrelerce ileriden görüldü.
    • 03.01.2023 - 12:20
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    Eber Gölü'nde yine yangın çıktı

    Sebebi bilinmeyen yangınlarla gündeme gelen bölgede korku devam ediyor.

    Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçe sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'ndeki yangın görenleri hayrete düşürüyor.

    Bölgeden toplanan ve büyük çoğunluğu yurt dışına çatı izolasyon malzemesi olarak ihraç edilen kamışlar yangında zarar gördü.

    Yangına müdahale edildi

    Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

    Dumanlar metrelerce uzadı

    Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi.

    Araştırma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Eber Gölü nde yine yangın çıktı #1

    Eber Gölü nde yine yangın çıktı #2


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