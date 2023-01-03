Eber Gölü'nde yine yangın çıktı

Eber Gölü'nde yine yangın çıktı

Geçtiğimiz yıl sıklıkla çıkan yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü’nde tekrardan çıkan yangın metrelerce ileriden görüldü.

Sebebi bilinmeyen yangınlarla gündeme gelen bölgede korku devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçe sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'ndeki yangın görenleri hayrete düşürüyor.

Bölgeden toplanan ve büyük çoğunluğu yurt dışına çatı izolasyon malzemesi olarak ihraç edilen kamışlar yangında zarar gördü.

Yangına müdahale edildi

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Dumanlar metrelerce uzadı

Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi.

Araştırma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.