Ebubekir Şahin reyting iddialarını yalanladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeydi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reytinglerde ilk 10'a girmediğini ifade eden paylaşımların dezenformasyon olduğunu vurgularak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki yayını açık ara tüm zamanlarda birincidir." dedi.

ensonhaber.com Seçime sayılı saatler kaldı... Çalışmalar sahada son saatlerinde hız kazanırken sosyal medyada da provokatif paylaşımlar yapılıyor. Öte yandan yapılan bir provokatif paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reyting sonuçları hakkında oldu. Liderler gazetecilerin sorularını yanıtladı Seçime 1 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam ortak yayın ile birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aynı saatlerde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fox TV'de "Liderler Fox'ta" canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Erdoğan ratinglerde ilk 10'a giremedi" Bunların ardından ortaya reyting sonuçlarının sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Serhat Uçak, "Erdoğan 29 kanalda, Kılıçdaroğlu tek kanalda canlı yayındaydı. Erdoğan ratinglerde ilk 10'a giremedi." ifadelerini kullandı. "Reyting ölçümlerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın önde" Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yaptı. Şahin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: Tamamen yalan haber, dezenformasyon tam olarak budur. Reyting ölçümlerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki yayını açık ara tüm zamanlarda birincidir. Diğer yayınlara 4 kata kadar fark atmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.