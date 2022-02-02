Ece Erken, cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi

Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm anına ilişkin yeni görüntülerin paylaşılmasına, "Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz?" Neden!" diyerek isyan etti.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki günlerde Bakırköy'deki bir balıkçıda alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen olay sonucu öldürüldü.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'de defnedilirken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ece Erken, cinayet anını gösteren görüntülerin bazı haber sitelerinde yayınlamasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

"BİZ NASIL BU GÖRÜNTÜLERLE YAŞAYACAĞIZ?"

Instagram'dan yaptığı paylaşımla görüntülerin yayınlanmasına isyan eden Erken, “Cinayetin yeni görüntüleri net görüntülerini vermek nedir? Niye? Nasıl yayınlayabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını beni sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Biz nasıl bu görüntülerle yaşayacağız? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Görüntü yerine haberler de neden kaçak olan katillere Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’a yer vermiyorsunuz?” dedi.

"NEDEN ACIMIZA ACI KATIYORSUNUZ?"

Ece Erken, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Yeni, net görüntüler nasıl elinize geçiyor? Hadi geçti neden yayınlıyorsunuz? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Kaçak katil Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ı yakalamak yerine haber yapmak yerine neden bu görüntülerle bizi bir kez daha öldürüyorsunuz? Neden!" tepkisini dile getirdi.