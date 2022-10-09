Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Avrupa'ya ihraç yükü götürmek için Edirne'ye gelen tır sürücüleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik kuyrukta bekliyor.

Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, büyük yoğunluk oluştu.

Bulgaristan gümrüğünün yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda saatlerce sırada bekleyen sürücüler, zor günler geçirmeye devam ediyor.

38 kilometreyi bulan kuyruk

Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek üzere yola çıkan tır sürücüleri, 38 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Tesisin olmadığı yolda yüzlerce tır şoförü kendi araçlarında bulunan depolardan yemek temin ediyor.

Yüzlerce tır şoförü mağdur

AA'nın haberine göre, yüzlerce tır sürücüsü, özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçip ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.