Edirne sınırında sandığa yoğun katılım sağlandı Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandandaşlar Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için tekrardan oy kullanmak için sandık başına gitti.

İHA

Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara farkla önünde tamamladı ancak adaylar yüzde 50+1 oranına ulaşamadı.

Böylelikle gözler ikinci tura çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların sınır kapılarında oy verme işlemi üçüncü günde yoğun şekilde devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısının 1 milyonu aştığı açıklandı.

19 bin 477 kişi oy kullandı

Ayrıca açıklamanın devamında, gümrüklerde toplam 19 bin 447 kişinin sandığa gittiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 20 Mayıs tarihinde başlayan oy verme işlemi, devam ediyor.

Seçmenler, sınır kapılarında oluşturulan noktalara gelerek sandık başına gidiyor.

3 noktada oy kullanılıyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanmaları için Trakya'daki Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında sandık kuruldu. Edirne'de sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen seçmenler, giriş çıkış ve tren garı olmak üzere 3 noktada oy kullanabiliyor.

Yoğunluk yaşanıyor

İlk günden itibaren yaşanan yoğunluk, her geçen gün artarak devam ediyor.

Araçlarıyla Kapıkule'ye gelen yurt dışı seçmenler, oluşturulan peronda sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

"Sınır kapısında sandık kurulması çok güzel oldu"

Almanya'dan gelen Harun Kaya, "Yıllık iznimizi aldık, vatanımıza geldik. Akrabalarımızı ziyarete gidiyoruz. İlk oyumuzu Almanya'da kullanmıştık. Şimdi de ikinci oyumuzu Türkiye'de kullandık. Sınır kapısında sandık kurulması da çok güzel oldu." dedi.

"Bayrağımızı görünce duygulanıyoruz"

Almanya'dan gelen Turanay Erdoğan, "Bayrağımızı görünce duygulanmamak elde değil. Bu duyguyu 40 yıldır her sene yaşıyoruz. Seçimlerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

28 Mayıs'a kadar sürecek

Yurt dışı seçmenler için sınır kapılarında 20 Mayıs tarihinde başlayan oy verme işlemi, tatil günleri dahil olmak üzere 24 saat esasına göre 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.