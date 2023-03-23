Edirne sınırında terör operasyonu! FETÖ ve PKK bir arada... Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan FETÖ ve PKK'lıların bulunduğu 20 kişinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor...

Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.

Ülke içerisinde yapılan terör operasyonlarında her geçen gün bir yeni başarıya ulaşılıyor.

20 kişinin geçişi durduruldu

Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

Sınırda yaşanan hareketlilikte 20 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

"FETÖ ve PKK bir arada"

Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: