Edirne sınırında tır geçişlerinde rekor kırıldı

Türkiye'den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında bin 41 tır çıkış yaparak, tarihindeki en yüksek rekoru yaşandı.

Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısından bin 41 tır çıkış yapıldı duyuruldu.

Avrupa’ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında 16 kilometrelik tır kuyruğu oluşurken, geçtiğimiz gün açıklama yapan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 13 Ekim tarihinde ihracat ürünlerini yükleyen bin 41 tırın Hamzabeyli gümrüğünde çıkış yaptığını ve tarihi rekora imza atıldığını ifade etti.

16 kilometrelik kuyruk oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısında bugün itibariyle oluşan 16 kilometrelik kuyrukta bekleyen tır sürücülerinin bekleyiş saatleri artarken, ihracatın da büyük oranda yükseldiği gözlendi.





"Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan bin 307 tırın çıkış işlemi gerçekleştirildi"

İHA'nın haberine göre, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabı üzerinden Hamzabeyli Sınır Kapısının açıldığı tarihten bu yana tarihindeki en yoğun tır çıkışı rekorunun kırıldığını belirterek, "13 Ekim Perşembe günü Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan bin 41, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise bin 307 tırın çıkış işlemi gerçekleştirildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı açıldığı günden itibaren en yüksek tır çıkış sayısına imza atılarak rekor kırıldı. Kararlı takipleri için Ticaret Bakanlığı'mız ve Sofya Büyükelçiliği'mize, sınır kapılarımızda fedakarca görev yapan personelimize ve bu süreçte iş birliği sergileyen Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür ederim." dedi.



