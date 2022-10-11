Edirne'de 5 günlük tır kuyruğu

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı’nda 5 gündür çıkış için bekleyen tır sürücülerine AFAD ekipleri kumanya dağıtmaya başladı.

Türkiye-Bulgaristan sınırında tır kuyrukarı uzamaya devame diyor...

Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan tırların, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk 5'inci gününde.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 38 kilometreye kadar çıkan kuyruk, bu sabah 26 kilometreye kadar düştü.

AFAD kumanya dağıtıyor

Hamzabeyli'de yol boyunca depolarında yiyeceklerin tükenmeye başladığı sürücüler, marketlerde erzak bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

DHA'nın haberine göre AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, kuyrukta bekleyen sürücülere 3 günden bu yana kumanya yardımında bulunuyor.

3 bin 500 tır bekliyor

Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık 3 bin 500 tır, çıkış yapmak için günlerdir bekliyor, Kapıkule yolunda bulunan tır parklarının dolması nedeniyle sürücülerin araçlarını yol kenarlarına park ettiği görüldü.

Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğunluğun Türkiye'nin artan ihracatından ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını belirtti.

Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günlük tır çıkışı sayısının 1300, Hamzabeyli’de 900 olduğunu söyledi.

"3 günde karşıya geçeriz"

Almanya'ya gitmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücüsü Yadigar Kahraman, 30 yıldır tır şoförü olarak görev yaptığını belirterek, "Dün sabah 38 kilometreden sıraya girdim. Şu anda da 10 kilometre tabelasını yeni geçtik. Dün sabah markete uğradım ekmek yoktu. Bu sırayı gören herkes ekmeği fazla alıyor.

Gelenler dolaplarını doldursunlar. Burada minimum 2 günlük sıra var. Buradan 48 saatte de parka gireriz, orada da bir 24 saat, 3 günde karşıya geçeriz. 30 senedir şoförlük yapıyorum. 30 kilometreyi görmüştük ama 38 kilometreyi ilk defa görüyorum." dedi.

"Ne lavabo, ne ekmek, ne su var"

Hamzabeyli’de bekleyen sürücülerden Seyit Demir, tesislerin olmamasından dolayı banyo yapamadığını ve bu yüzden zor günler geçirdiğini belirterek, "2 gündür buradayım, 3’üncü güne giriyorum. Ne lavabo, ne ekmek, ne su var. Ekmeği, suyu arabamızdan temin edebiliriz ama lavabo, banyo nereden olacak? 2 gündür buradayız. Banyo yok, bitleneceğiz. Nerede yıkanacağım, arabada mı? 38 kilometreden girdim, şimdi 2 kilometre var. İlk hedef duş." dedi.

"5 gündür buradayız"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır parkında bekleyen Mustafa Karatay, "5 gündür buradayız. Kapıların çileleri bitmiyor. Bir yandan mülteci korkusu var. Bir yandan ailemizden uzağız. Ne zaman çıkacağımızı bilmiyoruz. Parkta kaldıkça çok para harcıyoruz. Yaptığımız işten para kazanamıyoruz." diye konuştu.

"Mühür açılıyor, jandarma çağırıyoruz"

​Romanya’ya gitmek için bekleyen tır şoförü Hakan Gökçe de, araçlarına göçmenlerin gizlice binmeleri nedeniyle uyuyamadıklarını söyledi.

Tırlarını sürekli kontrol ettiklerini ifade eden Gökçe, "Sırada kuyruklar yoğun olduğunda burada kaldığımız zaman mülteci kontrolü rutin kontrolümüzdür. Bizim büyük sıkıntılarımızdan biridir. Eğer bunu yapmazsak kapıda sürprizle karşılaşabiliyoruz. İçeriye giriyoruz, içerideki kontrollerde ‘mülteci var’ deniyor. Mühür açılıyor, jandarma çağırıyoruz. Jandarma kontrol ediyor, gerekli araştırmalar yapılıyor. 4-5 saatte çıkacaksan, bu kontroller de üzerine eklendiğinde o gün orada kalıyorsun." dedi.

"Bulgar tarafı çalışmıyor"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 gündür çıkış için bekleyen Yasin Cömert, “Şu anda burada beklemememiz 5 günü buldu, ne zaman çıkacağımız belli değil. Hiç kimseden bir açıklama yok. ‘Bulgar tarafı çalışmıyor’ diyorlar. Biz de öyle tahmin ediyoruz ama yetkililer buna bir çözüm bulsa. Mülteci korkusu var." dedi..





















