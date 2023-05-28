Edirne'de 91 yaşındaki nine oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi Vatandaşlar tüm engelleri aşıp, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için sandığı gelenlerin arasında oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım alarak oy kullanmaya gelen 91 yaşındaki Sebahat Kirişçiler de vardı.

DHA

Türkiye'deki seçimlere katılım oranları 14 Mayıs'ta yüzde 90'ları aştı. Bugün yapılan Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde de katılımın yüksek olması için çağrılar yapıldı.

Bu çağrılara uyarak sandık başına gelenlerden birişi de Edirne'de yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden yürüme zorluğu çeken 91 yaşındaki Sebahat Kirişçiler oldu.

Kirişçiler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ambulansla getirildiği okulda tekerlekli sandalyede oyunu kullandı.

Kirişçiler, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda 1096 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sağlık ekiplerince ambulansla evinden alındı

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. oylamasında Edirne'nin 1'inci Murat Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yürümekte zorluk çeken Sebahat Kirişçiler, talebi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınarak oy kullanmaya götürüldü.

"Ambulans olmasaydı oy kullanmaya gelemezdim"

Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen Kirişçiler, yaşadıklarını şöyle anlattı.