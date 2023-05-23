Edirne'de alkol alıp otel basarak depremzedeleri tehdit ettiler Seçimin ardından depremzede vatandaşları hedef alan muhalif seçmen, bu kez de depremzedelerin kaldığı oteli basarak tehditler savurdu.

ensonhaber.com

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 4 ay geçti.

Yaşanan deprem sonrasında tüm Türkiye tek yürek olurken devlet-millet ele ele yürütülen çalışmalarla depremzede vatandaşların yaraları sarılmaya çalışıldı.

Bu kapsamda çalışmalar sürerken bir diğer yandan da Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Meclis'e büyük çoğunlukta AK Parti adayları girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyük farkla oy aldı.

Bu durum karşısında tepki gösteren muhalif seçmen, sosyal medya üzerinden depremzede vatandaşları tehdit ederek hakaretler yağdırmaya devam ediyor.

Tekirdağ'da depremzedelerin otelini bastılar

Korkutan boyutlara ulaşan olayın ardından bir yeni olay da Tekirdağ'da meydana geldi.

TRT Haber'in aktarımına göre, cuma gecesi Tekirdağ Kumbağ'da depremzedelerin kaldığı bir otel, alkol alan şahıslar tarafından basıldı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Kolluk kuvvetleri 2 dakika içinde müdahale etti"

2 kişi yanlarında çocuk olmasına aldırmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye hakaretlerde bulundu.

Otel işletmecisi Serkan Ateş, "Kolundan tuttum mecburen dışarı çıkarttım terk edin burayı özel alan buraya giremezsiniz. Zaten ben gelirken jandarmayı da aramıştım kolluk kuvvetlerimiz 2 dakika içinde buraya geldi ve müdahale etti. Telaffuz edeceğim şeyler değil çok ağır küfürler." dedi.

"Ben hayatımda böyle küfür duymadım"

CHP'li belediyenin tahliye tebligatının ardından devlet güvencesiyle rahatlayan depremzedelerin bir kere daha huzuru kaçtı.

Depremzede Yasemin İnceer, "Ben hayatımda böyle küfür duymadım. O gün sabah 5'e kadar ifade verdik bizi korudular kolladılar çok teşekkür ediyoruz. Depremi hiçbir şeye alet etmemek gerekiyor çünkü insanüstü bir olay. İsrail de geldi bize yardım etti, Yunanistan da geldi yardım etti. Bu din, dil, ırk bunların üstünde olan bir şey." diye konuştu.

2 kişi tutuklandı

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.